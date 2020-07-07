لماذا يزداد وزن المرأة خلال الدورة الشهرية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تشعرنا العديد من السيدات أنهن اكتسبن وزناً زائداً خلال فترة الدورة الشهرية، وتقول الدكتورة لورين ستريشر، طبيبة نسائية والتوليد في جامعة نورث وسترن في أميركا، إن بعض السيدات قد يكتسبن خمسة كيلو غرامات أو أكثر خلال فترة الدورة الشهرية.

وتضيف أن زيادة الوزن يكون عادةً هو الماء، إذ يحتفظ الجسم بالسوائل في الفترة التي تسبق الدورة الشهرية، ثم يختفي الوزن بعدها.

وعادةً يكون هناك عدد من العوامل التي تكون السبب وراء زيادة وزنك خلال الدورة الشهرية سنستعرض في السطور القادمة بعضها.

التغيرات الهرمونية

يبلغ هرمون الأستروجين الأنثوي ذروته قبل الدورة الشهرية مباشرة، ويؤدي ارتفاع مستواه إلى قيام الجسم بطريقة غير مباشرة بحفط بالسوائل، وهذا يؤدي إلى الانتفاخ، واكتساب بعض الوزن من الماء.

لكن الخبر السار أن مستوى هرمون الأستروجين ينخفض مع بدء الدورة الشهرية، لذلك ستشعرين بأن وزنك بدأ يعود إلى طبيعته تدريجياً.

الإفراط في تناول الطعام

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يؤدي تغير الهرمونات أيضاً إلى تحفيز شهية السيدات وحثهن على الإفراط في تناول الطعام، خاصةً تلك الغنية بالسعرات الحرارية مثل الحلوى أو الكيك أو الآيس كريم أو البيتزا، وهذا يؤدي إلى احتباس السوائل.

لذلك إذا كنتِ لا ترغبين بزيادة وزنك حاولي تناول الأطعمة الخالية من البروتين، والدهون مثل الزبادي اليوناني الذي يجعلكِ تشعرين بالشبع.

عدم الرغبة في ممارسة الرياضة

تشعر العديد من السيدات بعدم رغبتهن وقدرتهن على الذهاب إلى النادي الرياضي أو حتى ممارسة الرياضة، وذلك بسبب شعورهن بالكسل والانتفاخ والتعب، وهذا يؤدي إلى تجمع السوائل بالجسم وعدم خروجها، ولا يعلمن أن ممارسة الرياضة تزيد من فرصة التعرق، وهذا يساعدك على التخلص من وزن الماء الزائد.

الإمساك

خلال فترة الدورة قد تتسبب التقلبات الهرمونية في حدوث مشكلات بالجهاز الهضمي منها الإمساك، والانتفاخ، وهي حالة قد تعطي المرأة شعورًا بأن وزنها قد زاد، وللتخلص من ذلك يمكنكِ تناول مدرات البول التي لا تحتاج إلى وصفة طبية.