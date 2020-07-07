شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الكالسيوم على صحتك وعضلاتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكالسيوم من أهم العناصر فى جسم الانسان، حيث يعمل على تعزيز صحة الجسم والعضلات والوقاية من الأمراض المختلفة، وفى حالة الإصابة بنقص الكالسيوم يتعرض الكثيرون لضعف العضلات والاكتئاب والشعور بالهذيان والتعب المستمر.

وحسب ما ذكره موقع algaecal فإن فوائد الكالسيوم على صحة الجسم هى:

فوائد الكالسيوم على صحة الجسم

1:يحتوى الكالسيوم على نسبة عالية من الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل والوقاية من هشاشة العظام.

2: الكالسيوم مهم لضبط مستوى ضغط الدم لأنه يساعد الأوعية الدموية "الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية " على الشد والاسترخاء عند الحاجة هذا يغير تدفق الدم من خلال هذه الخيوط الطويلة من القنوات في جسمك.

3:وفقًا لدراسة أجريت عام 2013 ، يمكن أن تساعد التغذية السليمة في منع الإصابة بسرطان القولون وتكراره، الدليل واضح على أن تناول نظام غذائي صحي متوازن يتضمن العناصر الغذائية مثل فيتامين B6 والمغنيسيوم ، وتقليل استهلاكك للحوم الحمراء والكحول يخلقان طريقة كبيرة للحماية من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

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من بين المعادن التي وجدت لإحباط هذا السرطان هو الكالسيوم. يبدو أن الكالسيوم يحمي الأشخاص من الإصابة بالسلائل التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بسرطان القولون والمستقيم ويبدو أن الفوائد تستمر لفترة طويلة بعد تناول المكمل.

4: قد يفيد الكالسيوم أيضًا الأشخاص الذين يعانون من مضاعفات أمراض الكلى مثل اضطراب الغدة الدرقية وقد تبين أن تناول مكملات الكالسيوم يقلل من مستويات هرمون الغدة الدرقية لدى الأشخاص الذين يعانون من الفشل الكلوي الذين تكون مستويات PTH عالية جدًا.

5: مستوى الكالسيوم هو الذي يغير التوازن بين إنتاج الدهون وكسرها، وعندما تكون مستويات الكالسيوم داخل الخلايا عالية ، يؤدي ذلك إلى تكوين عدد أقل من الخلايا الدهنية، قد يؤدي تناول كميات عالية من الكالسيوم أيضًا إلى تقليل تركيزات الكالسيوم في الخلايا الدهنية عن طريق خفض إنتاج اثنين من الهرمونات (هرمون الغدة الدرقية وشكل نشط من فيتامين د) ، مما يؤدي بدوره إلى زيادة تكسير الدهون في هذه الخلايا ويساعد على انقاص الوزن.

6: من بين جميع المكملات الغذائية المستخدمة لعلاج الدورة الشهرية ، يحتوي الكالسيوم على أقوى الأدلة لدعم فوائده لذلك تأكدى من حصولك على ما يكفي من الكالسيوم اثناء فترة الدورة الشهرية.