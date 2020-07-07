دراسة تكشف الفوائد الصحية للفستق لمرضى السكري

تعد المكسرات من بين أكثر المواد الغذائية، الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، وخاصة الفستق الذي يعد مصدرًا كبيرًا للتغذية لمرضى السكري.وربطت الدراسات بين استهلاك الفستق ومستويات السكر في الدم، حيث تشرح السيدة بافيثرا ن راج ، كبيرة خبراء التغذية بمستشفى كولومبيا آسيا المرجى يشوانثبور "الفستق المستهلك على معدة فارغة باعتدال مفيد لمرضى السكري".

وأضافت: "الفستق رائع لمرضى السكر وكذلك الأصحاء"، وفق موقع"بينك فيلا".وأشارت إلى أن الفستق مصدر جيد للدهون الصحية والبروتين ومضادات الأكسدة والألياف - وكلها مفيدة لمرضى السكري، حيث تساعد على توازن مستويات السكر في الدم".

وأكدت أن للفستق مكونات تعمل على تخفيف التوتر ومضادات الأكسدة، التي تعتبر حيوية للحفاظ على الصحة العامة. كما أنها تحتوي على مكون يسمى الميلاتونين، والذي يساعد على غرس النوم.كما يساعد تناول الفستق على فقدان الوزن وانخفاض مستويات الكوليسترول وتحسين صحة الأمعاء والعين والأوعية الدموية. بشكل عام، سيكون إضافة رائعة لنظامك الغذائي اليومي.

يمكن تناول حفنة قليلة كوجبة خفيفة في منتصف الصباح أو في منتصف المساء. ومع ذلك، يجب أن تكون غير مملحة ويجب استهلاكها باعتدال. يمكن أن يسبب الاستهلاك الزائد تهيجًا أو إسهالًا.وأوصت الطبيبة:"يمكنك تناول الفستق على معدة فارغة، مما سيساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم".

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