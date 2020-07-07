أفضل أربعة أنواع حبوب غذائية تساعد على فقدان الوزن

تعتبر الحبوب الغذائية من الأطعمة المناسبة لمتبعي الحميات الغذائية، إذ تمد الجسم بالعناصر التي يحتاج إليها أثناء "الرجيم"، مثل الألياف اللازمة للشعور بالشبع، كما تتميز بمحتواها المنخفض من السعرات والدهون.في ما يلي نستعرض أفضل الحبوب الغذائية المناسبة للرياضيين الراغبين بفقدان الوزن، بحسب ما ذكر موقع "Medical daily".

الشوفان

يتميز الشوفان بمحتواه المنخفض من السعرات الحرارية والدهون، وفي المقابل يحتوي على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات، بالإضافة إلى الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء.

الشعير

يحتوي الشعير على كمية وفيرة من الألياف النباتية، مثل البيتاجولوتين، والتي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، مما يساعد على تقليل كمية السعرات المستهلكة على مدار اليوم، ومن ثم فقدان الوزن.

الأرز البني

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مصدر جيد للكثير من المعادن، مثل الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم، يساعد على فقدان الوزن، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية الألياف التي تساهم في الشعور بالشبع لفترة طويلة، كما يتميز بمحتواه المنخفض من الدهون والسعرات الحرارية.

الكينوا

من الحبوب الغذائية المعروفة بقيمتها الغذائية العالية، إذ تحتوي على فيتامين B والفسفور والماغنسيوم والنحاس والزنك، فضلًا عن الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع

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