شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مايلان الهندية تخفض سعر "ريميديسيفير" لعلاج كورونا لأقل من 80% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة "رويترز" عن أن شركة "مايلان" قامت بتسعير عقار "ريميديسيفير" المضاد للفيروسات لعلاج فيروس كوروناCOVID-19 التابع لشركة جيلياد ساينس في الهند عند 4800 روبية (64.31 دولار)، أي بسعر أقل من سعره الدواء الأصلي بنسبة 80% أقل من سعره فى الدول الغنية.



تخفيض سعر عقار ريميديسيفير

وأضافت، أن شركة جيلياد ومقرها كاليفورنيا وقعت على صفقات ترخيص مع العديد من صانعي الأدوية العامة، فى محاولة لإتاحة العقار المثيل في 127 دولة نامية.

وفي الشهر الماضي، أطلقت شركتان هنديتان لتصنيع الأدوية، سيبلا" Cipla "،وهيتيرو Hetero المملوكة للقطاع الخاص، إصدارات عامة من العلاج بإنتاج المثيل من عقار ريميديسيفير حيث ستقوم سيبلاCipla بتسعير نسختها، بأقل من 5000 روبية هندى، في حين قامت هيتيرو Hetero بتسعير عقار التى أطلقت عليه كوفيفورCovifor بسعر 5.400 روبية.

وأضافت الوكالة، أن شركة جيلياد قامت بتسعير عقار ريميديسيفير الأصلي، الأسبوع الماضي، بــ2340 دولارًا لكل مريض للدول الغنية، ووافق على إرسال جميع إمداداته من الدواء تقريبًا إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مؤكدة أن سعر شركة مايلان Mylan للجرعة الواحدة "100 ملج"، ولكن لم يتضح عدد العلب المطلوبة أو الجرعات لكل كورس علاجى.

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أكدت جيلياد، أن كورس العلاج مدته 5 أيام، سيحتاج المريض إلى 6 قوارير من عقار "ريميسيديفير".

وأضافت الوكالة، أن هناك طلب مرتفع علىعقار ريميديسيفير " Remdesivir "، بعد أن ساعد الدواء الذي يتم إعطاؤه عن طريق الوريد، على تقصير أوقات الشفاء في المستشفى في تجربة سريرية ولكن كانت هناك مخاوف بشأن المعروض.

وقالت شركة مايلان Mylan إنها ستقوم بتصنيع عقار ريميديسيفير remdesivir "، الذى يستخدم على شكل حقن في مصانعها في الهند، وتعمل على توسيع نطاق وصول العقار لـ127 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل بعد ان يتم ترخيصها من شركة جيلياد.

وقالت الشركة في بيان صادر عن الشركة اليوم، أن هيئة الرقابة الدوائية بالهند،(DCGI) وافق على العقار المثيل لشركة مايلان من عقار ريميديسيفير Remlanivir ، والتي يطلق عليه ديسريم Desrem ، لعلاج الحالات المشتبه بها أو المختبرية المؤكدة لفيروس كورونا COVID-19 لدى البالغين والأطفال.

يذكر أن الهند هي ثالث أكثر الدول تضررا في العالم بفيروس كورونا، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 697.413 ألف حالة حتى اليوم الاثنين.