إنفوجراف.. البروتوكولات الصحية في الحج.. سكن الحجاج وأماكن تناول الطعام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الثلاثاء 2020/7/7 12:29 ص بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/7/7 12:29 ص بتوقيت أبوظبي

أعلنت المملكة العربية السعودية البروتوكولات الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لموسم حج العام الجاري 1441 هجرية. وتضمنت البروتوكولات أهم الإرشادات المتعلقة بسكن الحجاج أثناء أداء المناسك، والتي ركزت على وجوب ارتداء الموظفين الكمامات أثناء أداء عملهم، ولبس النزلاء للكمامات عند الوجود خارج الغرف. Advertisements وقضت البروتوكولات الخاصة بأماكن تناول الطعام، بتوفير مياه الشرب ومياه زمزم بعبوات مخصصة للأفراد والصحون والأكواب وأدوات الأكل الأخرى ذات الاستخدام الواحد، وإزالة جميع البرادات أو تعطيلها في الحرم المكي والمشاعر المقدسة. الإنفوجراف التالي يوضح البروتوكولات الصحية الخاصة بسكن الحجاج وأماكن تناول الطعام:



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