إنفوجراف.. البروتوكولات الصحية في موسم الحج‎

الخليج 365الثلاثاء 2020/7/7 12:17 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت المملكة العربية السعودية البروتوكولات الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لموسم حج العام الجاري 1441 هجرية.
وتضمنت البروتوكولات السماح للحالات المشتبه بإصابتها وبعد تقييمها من قبل الطبيب بإكمال الحج مع مجموعة خاصة بالحالات المشتبهة، مع تخصيص سكن لهم وحافلة مستقلة، وجدول لمسار مناسب لوضعهم.
وكذلك عدم تمكين أي من العاملين ممن لديه أعراض مشابهة للإنفلونزا من العمل حتى زوال الأعراض، والحصول على قرار التعافي، وتنظيم انتظار الحجاج عند نقاط التجمع، ومنع مشاركة الأدوات والمعدات الشخصية بينهم.
الإنفوجراف التالي يوضح البروتوكولات الصحية في موسم الحج:
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