إنفوجراف.. البروتوكولات الصحية في الحج.. عرفة ومزدلفة ورمي الجمرات

أعلنت المملكة العربية السعودية البروتوكولات الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لموسم حج العام الجاري 1441 هجرية.

وفيما يتعلق بمشعري عرفة ومزدلفة، قضت البروتوكولات بوجوب الالتزام بالإقامة في الأماكن المخصصة وعدم الخروج عن المسار المخصص من قبل المنظم.

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وفي رمي الجمرات، شددت البروتوكولات على ضرورة تزويد الحجاج بحصى يتم تعقيمها مسبقاً ووضعها أو تغليفها بأكياس مغلقة من قبل الجهة المنظمة، وجدولة تفويجهم بحيث لا يتجاوز عدد الذين يرمون في الوقت نفسه مجموعة واحدة (50 حاجاً) لكل دور من أدوار منشأة الجمرات.

الإنفوجراف التالي يستعرض المزيد من البروتوكولات الصحية في عرفة ومزدلفة ورمي الجمرات:



