إنفوجراف.. البروتوكولات الصحية في الحج.. الحرم المكي

أعلنت المملكة العربية السعودية البروتوكولات الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لموسم حج العام الجاري 1441 هجرية.

وغطت هذه البروتوكولات كل تحركات الحجاج أثناء أداء فريضة الحج منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة، وحتى الانتهاء من أداء الشعائر وعودتهم إلى ديارهم.

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وفي ما يخص الحرم المكي، أكدت البروتوكولات على جدولة تفويج الحجاج إلى صحن الطواف بما يضمن مسافة متر ونصف على الأقل بين كل شخص والآخر، وتقليل الازدحام مع وضع منظمين للتأكد من تنظيم الطائفين.

الإنفوجراف التالي يوضح البروتوكولات الصحية في موسم الحج بالحرم المكي:



