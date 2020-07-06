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رئيس الوزراء العراقي يعفي قائد الفرقة الأولى بالشرطة من منصبه على خلفية اغتيال هشام الهاشمي المزيد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

الخليج 365

الثلاثاء 2020/7/7 12:57 ص بتوقيت أبوظبي

قرر رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، إعفاء قائد الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية، على خليفة اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي. 

وقالت وزارة الداخلية العراقية، مساء الإثنين، في بيان إن "الكاظمي أمر باعفاء قائد الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية من منصبه"، حيث إنه "كان مسؤولا عن قاطع الرصافة بالكامل".

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اغتيال خبير أمني عراقي برصاص مجهولين شرقي بغداد

وفي تصريح لـ"الخليج 365"، قال مصدر مقرب من الهاشمي إنه تم اغتياله برصاص مسلحين كانوا على متن دراجتين ناريتين، وصوبوا النار مباشرة نحوه في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد، موضحا أن الهاشمي (47 عاما) توفي في مستشفى ابن النفيس في بغداد، متأثرا بإصابته.

ومؤخرا، تعرض الهاشمي لحملة انتقادات شرسة من قبل حسابات إلكترونية تابعة لميليشيات إيران في العراق، تتهمه بمعاداة مشروعها.

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