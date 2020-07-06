الممثلة الأممية في العراق: ندين حادث اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي وندعو الحكومة إلى تحديد الجناة بسرعة وتقديمهم للعدالة المزيد

توعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الإثنين، بملاحقة قتلة الخبير الأمني هشام الهاشمي، مؤكدا عدم التسامح مع عودة الاغتيالات مرة ثانية إلى المشهد العراقي.



يأتي ذلك وسط إدانات دولية لجريمة الاغتيال التي وقعت مساء الإثنين، للهاشمي قرب منزله في منطقة زيونة شرقي بغداد، ودعوات لمحاسبة الجناة.

وقال الكاظمي في تصريحات صحفية، نعد بملاحقة قتلة الخبير الأمني هشام الهاشمي لينالوا جزاءهم العادل.

وتابع، لن نسمح بأن تعود الاغتيالات ثانية إلى المشهد العراقي، وسنعمل بكل جهودنا في حصر السلاح بيد الدولة.

ومن جانبه، دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي للكشف عن التحقيقات في اغتيال هشام الهاشمي، للرأي العام، وبيان الجهات المتورطة.

وقال يجب على الأجهزة الأمنية أن تكون على قدر المسؤولية المنوطة بها، وتضع حداً للخارجين عن القانون والعابثين بأمن العراقيين.

ونددت الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي، باغتيال الهاشمي، وقالت الممثلة الأممية الخاصة في العراق هينيس بلاسخارت في بيان:" صُدمنا باغتيال الدكتور هشام الهاشمي".

وأضافت:" نُدين بشدة هذا الفعل الخسيس والجبان. تعازينا القلبية لعائلته وأحبائه". داعية الحكومة إلى "تحديد الجناة بسرعة وتقديمهم للعدالة".

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بدورها، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق في تغريدة على تويتر:" نشارك عائلة وأصدقاء الدكتور هشام الهاشمي في حزنهم على وفاته، ويجب تقديم مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة إلى العدالة.

من جانبه، غرد السفير البريطاني ستيفن هيكي قائلاً، "لقد أوجعني وآلمني سماع خبر مقتل هشام الهاشمي. لقد فقد العراق أفضل رجاله المفكرين الشجعان".

وأضاف، "لا يمكن لهذه الهجمات أن تستمر، إذ يجب على الحكومة العراقية وبدعم من المجتمع الدولي محاسبة الجناة".

قالت وسائل إعلام عراقية، مساء الإثنين، إن الخبير الأمني هشام الهاشمي، اغتيل برصاص مسلحين مجهولين في بغداد.

وأضاف مصدر أمني عراقي، إن الكاتب والمختص في شؤون الجماعات الإرهابية هشام الهاشمي، قتل أمام منزله في هجوم مسلح شرقي بغداد.

وأضاف المصدر لموقع "السومرية نيوز" العراقي، أن "مجموعة مسلحة تستقل عجلتين ناريتين اطلقت النار اليوم، صوب الهاشمي في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد.

وتابع أن "الهاشمي فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وهشام الهاشمي البالغ من العمر ٤٧ عاماً، خبير مختص بشؤون الجماعات المسلحة وملف تنظيم داعش الإرهابي، وهو كاتب له دراسات عديدة.

ويعد هشام متابعاً للجماعات الإسلامية في العراق منذ عام 1997، وعَمِل في تحقيق المخطوطات التراثية الفقهية والحديثية، مع أن تحصيله الأكاديمي بكالوريوس إدارة واقتصاد - قسم الإحصاء.