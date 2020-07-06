هل تنقل أزرار الأسانسير فيروس كورونا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دراسة صينية جديدة أن المصعد يمكن أن يكون نقطة لانتقال فيروس كورونا وأن لمس أزرار الأسانسير يمكن أن ينقل العدوى إذا لمسها شخص مصاب، ودرس الباحثون في مركز السيطرة على الأمراض الصيني CDC كيف انتقل الفيروس من امرأة سافرت من أمريكا للصين وبعد ذلك انتقلت العدوى لجارتها

وبحسب الدراسة سافرت امرأة من الولايات المتحدة إلى منزلها في مقاطعة هيلونججيانج الصينية في 19 مارس الماضي وعلى الرغم من أنها لم يظهر عليها أي أعراض، فقد قامت بالحجر الصحي في منزلها بعد وصولها ، متجنبة أي اتصال وثيق مع المقيمين الآخرين في المبنى السكني، بينما كشف اختبار الأجسام المضادة لاحقًا أنها كانت حاملة للفيروس بدون أعراض.

بعد ثلاثة أسابيع، كان اختبار جارتها في الطابق السفلي (وأربعة أشخاص تعرفهم الجارة) إيجابية لفيروس كورونا ولم يلتقى الجاران مطلقاً لكنهم استخدموا المصعد نفسه في أوقات مختلفة.

وفقا لدراسة مركز السيطرة على الأمراض CDC، فإن الجارة في الطابق السفلي "من المحتمل أن تكون أصيبت بالفيروس عند استخدام المصعد في المبنى بعد أن ركبته حاملة الفيروس بدون أعراض، كما كتب مؤلفو الدراسة.

واعتقد الباحثون أن الانتقال حدث عندما لامس الجار الأسطح والأزرار في المصعد.

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لم يثبت وجود أي سكان آخرين في المبنى نتائج إيجابية.

وقام علماء من المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها بدراسة تسلسل جينوم عينات الفيروس من جميع أنحاء المجموعة المكونة من 71 شخصًا.

وقد توصلوا إلى أن العينات كانت متطابقة تقريبًا، وأن جينوم الفيروس اختلف عن أي عينات أخرى سبق تداولها في الصين مما يشير إلى أن الفيروس نشأ في الخارج.

هذه هي الطريقة التي اكتشفوا بها أن المسافر غير المصحوب بأعراض كان على الأرجح "أصل العدوى لهذه المجموعة".

وخلص مؤلفو الدراسة "نتائجنا توضح كيف يمكن أن تؤدي عدوى كورونا بدون أعراض إلى انتقال واسع النطاق للمجتمع".