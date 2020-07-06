شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: امتلاك طفلك كلب بمرحلة ما قبل المدرسة يساعده على تعلم المهارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

من خلال جداولنا المزدحمة والاعتماد على التكنولوجيا للترفيه ، من الصعب على الأطفال الصغار الحصول على ما يكفي من النشاط البدني في الهواء الطلق الذي يعد حاسمًا للنمو الصحي، وأثناء الجائحة التي يعاني فيها الآباء من صعوبة خاصة في الوقت ، يصعب التأكد من حدوث ذلك.

ووفقا لدراسة نشرت في مجلة أبحاث طب الأطفال، وجدت أن أحد الحلول قد يكون مستلقيا على قدميك، حيث يمكن أن يشجع امتلاك كلب والمشي واللعب معه على النمو الاجتماعي والعاطفي لطفلك.

ووجد الباحثون وفقا لشبكة (CNN) ، أن الأطفال الذين يمتلكون الكلاب وشاركوا في الدراسة كانوا أقل عرضة بنسبة 30٪ من مشاكل السلوك بالمقارنة مع أطفال ما قبل المدرسة من عائلات لا تمتلك الكلاب، حتى في هذا العمر ، يمكن للأطفال الصغار بالفعل الاستفادة من التفاعل مع حيوان أليف .



تأثير الكلاب على الأطفال

وقال هايلي كريستيان ، كبير الباحثين في الدراسة وأستاذ مشارك وكبير الباحثين في مركز صحة الطفل: "يلعب النشاط البدني المنتظم دورًا مهمًا خلال الطفولة المبكرة، حيث يساهم في نمو الأطفال الصغار ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة بما في ذلك السمنة". البحث في جامعة غرب أستراليا.

وأضاف كريستيان ، ولكن لأسباب تتعلق بالطفل الفردي وعائلته وبيئته ، فإن أقل من ثلث الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 5 سنوات يحصلون على 3 ساعات من النشاط البدني في اليوم، وعلى عكس التوصيات العالمية بأن يكون الأطفال في سن ما قبل المدرسة نشطين طوال اليوم.

تم ربط ملكية الكلب بالمسؤولية والهوية الإيجابية والتعاطف والثقة، ولكن هذه الدراسات كانت في الغالب على الأطفال الأكبر سنًا والبالغين ، وخلصت إلى أن التأثير الإيجابي للحيوانات الأليفة على النمو كان أعظم قبل المراهقة. Advertisements كيف استفاد أطفال ما قبل المدرسة من الكلابقامت الدراسة بتحليل البيانات من مساحات وبيئات اللعب الأسترالية للنشاط البدني للأطفال ودراسة الصحة. كيف استفاد أطفال ما قبل المدرسة من الكلابقامت الدراسة بتحليل البيانات من مساحات وبيئات اللعب الأسترالية للنشاط البدني للأطفال ودراسة الصحة.

وبحث هذا التحقيق في الجوانب المتعلقة بالتعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، وبيئة المنزل والحي التي أثرت على النشاط البدني والصحة والتطور في مرحلة ما قبل المدرسة، وشمل المشاركون أطفالاً من خلفيات اجتماعية واقتصادية مختلفة حضروا إلى مراكز ECEC في بيرث ، أستراليا.

كان الأطفال من العائلات التي تمتلك الكلاب أكثر عرضة لإظهار مستويات أعلى من السلوكيات الاجتماعية ، وكان لديهم صعوبات عامة أقل.

والأطفال الذين مشوا كلبًا أليفًا مع عائلاتهم يوم واحد على الأقل أسبوعيًا ولعبوا مع كلابهم 3 مرات على الأقل في الأسبوع ، كانت درجاتهم الاجتماعية أعلى من أولئك الذين فعلوا ذلك كثيرًا.

وقالت الدراسة "تسلط هذه النتائج الضوء على أنه حتى الالتزام الصغير إلى المعتدل بإشراك الأطفال في سن ما قبل المدرسة ، في الوقت الذي يقضيه في المشي مع كلب العائلة قد يوفر فوائد اجتماعية وعاطفية مهمة للأطفال الصغار".