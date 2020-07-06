علامة في عينيك قد تدل على نقص فيتامين ب 12

الإثنين 6 يوليه 2020

يشكل فیتامین ب 12 عنصرا حاسما في صحة جسم الإنسان، حیث إنه ضروري لصنع خلايا الدم الحمراء، وقد تتطور علامات نقصه في الجسم ببطء شديد، لیكون من الصعب معرفة ذلك وتشخیص الحالة.



وينبغي على الأشخاص الذين يعانون من أعراض لم ُ يعرف سببھا، أن يبدأوا البحث عما إذا كانوا يعانون من نقص ھذا الفیتامین، بإجراء اختبار الدم السريع، الذي يبین الحاجة إلى تناول المزيد من ھذا الفیتامین مع النظام الغذائي.

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وأوضح مختصون أنه في حال ملاحظة ضبابیة في الرؤية البصرية، مع حدوث تغییرات في النظر، فالسبب ھو نقص فیتامین ب 12 الذي يلعب دورا في الحفاظ على صحة الجھاز العصبي. ويسبب نقصه تلفا في العصب البصري الموصل إلى العینین.

وينتج عن ذلك التلف تعطیل الإشارة العصبیة من العینین إلى الدماغ، وهو ما يعرف بالاعتلال العصبي البصري، وينصح مختصون بتناول مكملات فیتامین ب 12 ،مشیرين إلى أن الرؤية الضبابیة لا تعني بالضرورة نقص ب 12، فقد يكون لھا سبب آخر، بحسب روسيا اليوم.

يذكر أن العلامات التحذيرية الأكثر شیوعا لنقص ب 12 ھي التعب والیرقان والشعور بالدوار، ومن أفضل مصادره لحم البقر والبیض والسلمون.