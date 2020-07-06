تعرفي علي الطريقة المثلى لتطويل الرموش طبيعيا

فيما تتمتع بعض النساء بامتلاك الرموش الطويلة بصورة طبيعية، تعاني أخريات من صعوبات في سبيل الوصول لطرق تتيح لهن إنماء رموشهن بصورة مميزة.

لكن ذلك لا يجب أن يكون أمرا مقلقا، فهناك 3 طرق تمكن من تحقيق ذلك:

ترطيب الرموش ببعض أنواع الزيوت

وهنا ينصح بشراء علبة من فراشي الماسكارا التي يتم استعمالها لمرة واحدة، ومن ثم يتم غمس فرشاة في أي من أنواع الزيوت التي تفضلينها ومن ثم تمريرها على الرموش لتغمرها كلها بالزيت.

ويمكن الاستفادة من زيت الزيتون وفيتامين "إي" وزيت جوز الهند والخروع، فكلها زيوت مرطبة ويمكن أن تساهم بصورة فعالة في تعزيز نمو الرموش وتقويتها بالفعل.

إزالة مكياج العين برفق

يؤكد الخبراء أن هناك طريقة سهلة تتيح إطالة الرموش وزيادة كثافتها وحجمها عبر إبطاء فقدان الشعر في المقام الأول.

وينصح الخبراء بضرورة إزالة مكياج العينين بطريقة لطيفة، سواء كان ذلك عبر استخدام الأصابع وأي من أنواع المنظفات ومناديل إزالة المكياج أو الأشرطة المصنوعة من القطن.

وأوضح الخبراء أنه كلما كان تعاملك مع رموشك لطيفا ورقيقا، قلت فرص سقوطها قبل أوانها، ومن هنا يجب التأكد من طريقة التعامل مع الرموش.

Advertisements

تجربة مصل الرموش

إذ يؤكد الخبراء أن تلك الأمصال المخصصة لنمو الرموش تكون خيارا جيدا، لكن يجب التوقف عنها حال شعرتِ بأي نوع من التهيج.

حيل يمكنك اللجوء إليها

وإذا لم تكن لديك رغبة في الانتظار لحين نمو الرموش، فيمكنك القيام بدلا من ذلك بجعل الرموش تبدو أكثر امتلاء على الفور، ويمكنك اتباع بعض الحيل التالية بمنتهى البساطة مثل وضع ماسكارا من أعلى، حيث يمكنك تمرير الفرشاة على الجانب العلوي فقط من أطراف الشعر أولا، ومن ثم المسح عبر طبقة ثانية من القاعدة إلى الطرف كالمعتاد.

ويمكنك استخدام فرشاة الرموش بطريقة حكيمة، وتجربة الرموش الصناعية وتحديد مدى ملاءمتها لك لاسيما وأنها تضيف بالفعل لجمال المرأة، بالإضافة لاعتماد تقنية رفع الرموش، والاستعانة بجهاز تقويس الرموش شريطة استعماله برفق.

قد يهمك ايضاً:

الدليل الكامل الذي يجيب عن كل تساؤلاتك بشأن "الرموش الصناعية"

طريقة تنظيف الرموش الاصطناعية وإعادة استخدمها