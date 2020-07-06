العراق يسجل 1796 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بغداد - لايف ستايل سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1796 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في عموم العراق إلى 62275 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 94 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2567 حالة, كما سجلت 1724 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 34741 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 24967 مريضاً , منهم 337 في العناية المركزة. قد يهمك ايضاً: الجزائر تسجل 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا المغرب تسجل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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