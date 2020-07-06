لبنان تُسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 11 من المُقيمين المخالطين لوافدين، وإصابة واحدة من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1885 حالة.

وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 2478 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل استقرار عدد حالات الشفاء على 1311، كذلك استقرار عدد الوفيات على 36.

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