تونس تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها حالات وافدة من الخارج، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس 1199 حالة مؤكدة. وقالت الوزارة في بيان : إنه تم رصد هذه الاصابات الجديدة بعد إجراء 450 تحليلا مخبريا، مؤكدة تسجيل 1049 حالة شفاء و50 حالة وفاة . قد يهمك ايضاً: الجزائر تسجل 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا المغرب تسجل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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