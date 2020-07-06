الجزائر تسجل 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر اليوم، عن تسجيل 463 إصابة جديدة ليرتفع العدد 16404 حالات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكشف جمال فورار في مؤتمر صحفي عن تسجيل 7 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 959 وفاة، مشيراً إلى تسجيل مغادرة 392 شخصاً المستشفيات بعد خضوعهم للعلاج ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 11884 حالة.

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