المغرب تسجل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 14379.

وأفادت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 237 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، مشيرةً إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 10137 بعد تعافي 448 شخصاً.

قد يهمك ايضا:

دراسة تؤكّد أن 10 في المائة من فاقدي الشم أو التذوق بسبب "كورونا" قد لا يستعيدونها

دواء مصنوع من بكتيريا الأمعاء قد يقضي على فيروس "كورونا"