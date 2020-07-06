المغرب تسجل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 14379.
وأفادت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 237 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، مشيرةً إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 10137 بعد تعافي 448 شخصاً.
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