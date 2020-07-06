استشارية تغذية علاجية تكشف فوائد الحلبة الصحية في معالجة كسور العظام والنحافةا

تتعدد فوائد الحلبة وأهميتها للإنسان؛ حيث تختلف طرق استخدامها للحصول على فوائدها الصحية.

فوائد الحلبة الصحية

وأوضحت الدكتورة سهام سوقية؛ استشارية التغذية العلاجية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أهمية تناول الحلبة للأفراد، وفوائدها الصحية.

وقالت: يتم تصنيف الحلبة كنوع من البقوليات، غير أنه يتم الاستفادة من بذورها بعد طحنها في العديد من الأشياء؛ حيث تتعدد استخداماتها لتنوع فوائدها للجسم.

وعددت طرق استخدامها، عن طريق إضافتها للطعام، أو تناولها كمشروب ساخن، أو استخدامها ضمن الوصفات الطبيعية وخلطات العناية بالبشرة والشعر.

ورصدت فوائد الحلبة الصحية، في التالي:

– تعد الحلبة من البقوليات المفيدة في علاج الكسور.

– من الممكن استخدامها لادرار الحليب للسيدة المرضعة.

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– تعمل الحلبة على التسمين، وذلك للأشخاص الذين يعانون من النحافة الشديدة.

– تساهم الحلبة في الحد من الإمساك.

– تستخدم الحلبة كمهدئ للكحة والسعال، عند الإصابة بنزلات البرد الشديدة.

– تعد الحلبة من العناصر الغنية بالبروتين، والتي تحتوي على كمية وفيرة من الألياف الطبيعية المفيدة في نضارة البشرة، لذلك يستخدمها البعض ضمن ماسكات الاهتمام بالبشرة.

– يستخدم زيت الحلبة، للحفاظ على لمعان الشعر والعناية به؛ بسبب العناصر المغذية التي تحتوي عليها.

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