شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا قد يتمنى بعض مرضى كورونا الموت بعد إفاقتهم من الغيبوبة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت تقارير طبية أن مرضى الفيروسات التاجية قد يعانون بعد إفاقتهم من الغيبوبة نتيجة المواد المخدرة من الأوهام والهلوسة ، والصدمة النفسية والجسدية ، مدمرة جدًا و"يقولون أنهم يفضلون الموت" .

ووفقا لتقرير جريدة " Mirror" قالت الدكتور زودين بوتشوتشيري، رائد إعادة التأهيل الوطني لجمعية العناية المركزة بجامعة كوين ماري في لندن ، إن مرضى فيروس كورونا الذين يعانون من أمراض خطيرة، وتم إخراجهم من غيبوبة طويلة فقط يرغبون في الوفاة.

وقالت الدكتورة زودين بوتشوتشيري ، استشارية لندن ، إن الصدمة النفسية والجسدية الناتجة عن التخدير مدمرة ، ويواجه الناجون طريقاً طويلاً ومؤلماً نحو التعافي، وعندما يكونون في غيبوبة ، حيث يعاني المرضى من حالة وعي متغيرة تتسبب في معاناتهم من الأوهام والهلوسة ، وتؤدي إلى الارتباك.

وأضافت ، رائد إعادة التأهيل الوطني لجمعية العناية المركزة ، لـ Mirror Online: "سيكون بمقدور بعض الأشخاص أن يقولوا في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام أنهم سعداء ببقائهم على قيد الحياة، بينما سيقول البعض أنهم يفضلون الموت، و يتعلق الأمر بما يعتبره الناس نوعية حياة جيدة."



مرضى كورونا الذين يفيقون من الغيبوبة

قال الخبير إن المرضى يواجهون مثل هذا الصراع للتعافي ليس فقط بسبب مرضهم الحرج ، ولكن بسبب الأدوية المكثفة اللازمة لعلاجهم، مضيفة، أن الريض عندما يكون في غيبوبة ، فإن أكبر مشكلة تواجهه هي ضعف العضلات ، لذا يعاني المرضى بعد ذلك من أجل ابتلاع الطعام أو الماء بأنفسهم.

يحتاج البعض إلى جراحات ثقب القصبة الهوائية الغازية لمساعدتهم على التنفس وتغذية الأنابيب، حتى يمكن تغذيتهم حيث لا يمكنهم تناول الطعام والماء بمفردهم.

كما يعاني المرضى أيضًا من حالة وعي متغيرة مما يعني معاناة الأوهام والهلوسات التي ستجعلهم يكافحون لمعرفة ما حدث لهم ، والأشخاص الذين يزورونهم وقت الغيبوبة .

ووفقا للتقارير الطبية فأن قضاء الشخص في غيبوبة لمدة 10 أيام فقط يمكن أن يتوقع "وشهورًا" في فترة الاستشفاء في المستشفى.

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وعندما يغادر مريض غيبوبة المستشفى ، لا يزال بحاجة إلى إعادة تأهيل مكثفة - في أي مكان بين سنة إلى 5 سنوات ، ومن المرجح أن يحتاج إلى مساعدة في الحركات اليومية مثل الخروج من السرير والذهاب إلى الحمام.

قال الدكتور بوثوتشيري إن بعض مرضى الغيبوبة غير قادرين على العمل مرة أخرى بعد خضوعهم للعناية المركزة.

"الكثير من مرضانا الذين أصيبوا بالفيروس التاجي يأتون من جوانب من المجتمع حيث العمل الجسدي مهم حقًا ، ومن الواضح أنهم سيكافحون من أجل القيام بذلك ، وكذلك الأطباء والممرضات الذين أصيبوا بالمرض."

"ينتهي بهم الأمر بأوهام ، ولديهم الكثير من الهلوسة واضطراب ما بعد الصدمة ، وغالبًا ما يعاني المرضى من القلق والاكتئاب ، والذي يمكن أن يستمر لسنوات ."

لا يزال الخبراء حول العالم يدرسون الآثار الجسدية طويلة المدى على مرضى فيروس التاجي، حيث عانى بعض المرضى من تلف دائم في الرئتين والكلى والقلب ، وحتى تلف الدماغ.

وقال خبراء ان بعض المرضى ما زالوا يعانون لأشهر من ضيق التنفس والتعب وألم العضلات.