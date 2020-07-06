شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أمريكية توقع صفقة لتوريد المادة الخام للقاح كورونا لمدة 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركةEmergent BioSolutions Inc الأمريكية أنها وقعت على اتفاقية مدتها خمس سنوات لتوفير مادة الدواء المستخدمة في مرشح لقاح جونسون آند جونسون لفيروس كورونا، إضافة إلى سلسلة من العقود من المرجح أن تضعها في قلب إنتاج اللقاحات العالمي في المستقبل، وفقا لتقرير لوكالة "رويترز".

وبموجب الصفقة ، ستبدأ Emergent ، ابتداء من العام المقبل ، خدمات التصنيع على نطاق واسع لإنتاج مادة الدواء على مدى خمس سنوات ، مع أول عامين بقيمة حوالي 480 مليون دولار.

يأتي ذلك بعد صفقة بقيمة 135 مليون دولار أبرمتها الشركتان في أبريل ، لاستخدام مرافق التصنيع التابعة لـ Emergent للمساعدة في صنع أكثر من مليار جرعة من لقاح J & J الذي يتم اختباره لإيقاف الفيروس التاجي.

وقعت Emergent أيضًا صفقات مماثلة لتوسيع القدرة التصنيعية لقاحات كورونا قيد التطوير من قبل استرازينكا ونوفاكس.

Advertisements

كما وافقت الشركة في الشهر الماضي على عقد بقيمة 628 مليون دولار مع حكومة الولايات المتحدة ، والتي تتطلع إلى ضمان القدرة التصنيعية لقاح محتمل لفيروس كورونا 19.

لقاح جونسون أند جونسون هو واحد من أكثر من 130 قيد التطوير ضد الفيروس التاجي الجديد ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، كما تم تعيين آخرين من أمثال مودرنا للتجارب البشرية في المرحلة النهائية خلال الصيف ، حيث يتسابق الباحثون لتأمين الحماية ضد الفيروس وتمكين المتاجر والمدارس من إعادة فتحها بأمان.

وقال ستوفيلز إن شركة J&J كانت قادرة على الارتقاء بجدولها الزمني بناءً على قوة النتائج قبل السريرية ، والنجاح في تصنيع الدفعات المبكرة والتشجيع من السلطات التنظيمية.

وأشار ستوفيلز إنه بحلول منتصف يوليو ، ستدرس شركة J&J جرعة واحدة ، ونظامًا يحتوي على جرعة تقوية ثانية ، في 1034 من البالغين الأصحاء لتحديد أيهما سيستخدم في الاختبارات واسعة النطاق. ستجري الدراسة ، التي ستقيم السلامة والاستجابة المناعية للمشاركين ، في الولايات المتحدة وبلجيكا.