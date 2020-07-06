شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة برازيلية: لقاح الأنفلونزا يقلل مضاعفات كورونا ويحد من الوفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في البرازيل أن لقاح الأنفلونزا قلل من شدة مضاعفات فيروس كورونا وقلل الوفيات بشكل كبير، وهذا يشير إلى أنه يجب استخدام لقاح الأنفلونزا على أوسع نطاق ممكن للحد من مخاطر كوفيد 19 الشديدة، خاصة بين الأشخاص الأكثر عرضة للخطر مثل: كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وبحسب ما ذكر موقع "ميديكال" فقد أظهرت الدراسة التي شملت أكثر من 92 ألف مريض مصابين بكورونا في البرازيل قلة احتمالات الإصابة بمضاعفات شديدة و التنفس الصناعي وقلة احتمالات الوفاة بعد استخدام لقاح الأنفلونزا الثلاثي التكافؤ.

وجدت الدراسة أن حوالي 84٪ من مرضى كورونا الذين لم يأخذوا لقاح الإنفلونزا لديهم نتائج إيجابية للفيروس بينما تم تشخيص البقية سريريا وكان حوالي 57 ٪ منهم من الذكور، مع متوسط ​​عمر 59 سنة.

كان معظم الأفراد في الفئة العمرية من 60-69 سنة، مع 37٪ تتطلب رعاية مكثفة في وقت ما، في حين تم وضع 23 ٪ في النهاية على أجهزة تنفس صناعي.

وتوفي حوالي 47 ٪ من المرضى ويتراوح معدل الوفيات ، المرتفع بالفعل ، من حوالي 15٪ بين الأطفال دون سن 10 سنوات إلى 83٪ بين الكبار فوق 90 ​​عامًا.

وحوالي 66 ٪ يعانون بالفعل من أمراض القلب والأوعية الدموية، في حين أن 55 ٪ يعانون من مرض السكري كان حوالي 11 ٪ يعانون من السمنة أو يعانون من أمراض عصبية، و 12 ٪ يعانون من أمراض الكلى.

حوالي ثلث هؤلاء المرضى أخذوا لقاح الأنفلونزا خلال دورة التحصين الأخيرة، معظمهم بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 60 سنة وما فوق.

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وضع لقاح الإنفلونزا في البرازيل

يبلغ موسم الأنفلونزا الموسمية في البرازيل ذروته بين الأسبوعين الثامن عشر والتاسع عشر ، ويهبط في أبريل ومايو ، في حين أنه في وقت لاحق ، في الأسابيع 25 إلى 27 ، في المزيد من الولايات الجنوبية.

أُجريت الحملة السنوية للإنفلونزا في العام الحالي قبل شهر من الموعد المخطط له تحسبًا للذروة القادمة من COVID-19. وهو موجه للمرضى الأكبر سنا والعاملين الصحيين قبل كل شيء ، ثم للمرضى الذين يعانون من حالات صحية مزمنة ، وغيرهم من العاملين الذين هم على اتصال مباشر وطويل مع الجمهور.

يتم تحصين الأطفال والمجموعات الأخرى عالية الخطورة في المرحلة الثالثة واستخدمت الجولة الحالية اللقاح الثلاثي التكافؤ الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية.

حصلت جميع المجموعات على أقل من 50٪ من تغطية لقاح الإنفلونزا، وكانت أعلى تغطية بين الأطفال والبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 سنة وما فوق.

تم تطعيم حوالي اثنين من ثلاثة أفراد في الحملة الحالية ولكن حوالي 7 ٪ بعد الإبلاغ عن أعراض COVID-19.

انخفاض معدل الوفيات بعد التطعيم ضد الإنفلونزا

وجد الباحثون أنه في المجموعة غير المحصنة، ارتفع معدل وفيات COVID-19 من حوالي 14 ٪ في الفئة العمرية تحت سن 10 سنوات إلى 84 ٪ بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 90 عامًا أو أكثر.

ومع ذلك ، كان معدل الوفيات أقل في جميع الفئات العمرية في المجموعة المحصنة، حيث كان الخطر أقل بنسبة 17 ٪ في الفئة العمرية 10-19 ، وأقل بنسبة 3 ٪ في أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 90 عامًا وأكثر.



