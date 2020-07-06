شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة المتحدة تطلق دراسة حول الآثار الصحية الطويلة الأمد لـ مرضى Covid-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيقوم العلماء في المملكة المتحدة بالتحقيق في الآثار طويلة المدى لـ Covid-19 في دراسة علمية تطلق هذا الشهر، حيث أعلنت وزارة الصحة أن ما يصل إلى 10000 شخص سيشاركون في دراسة للنظر في كيفية نجاح الأشخاص الذين يصابون بالفيروس التاجي على المدى الطويل.

وحسب الديلى ميل البريطانية ، تشير الدلائل المتزايدة إلى أنه حتى الأشخاص الذين يصابون بمرض خفيف فقط قد يعانون من آثار صحية طويلة الأمد بما في ذلك تلف الرئة، وحذرت المجموعة الاستشارية العلمية البريطانية لحالات الطوارئ (SAGE) من أنه يمكن ترك مرضى Covid-19 يعانون من "التعب الشديد وضيق التنفس لعدة أشهر".

ستدرس الدراسة ، التي يقودها باحثون وأطباء في ليستر ، كيف تتأثر الصحة العقلية للأشخاص بالمرض وما إذا كانت عوامل مثل الجنس أو العرق تؤثر على مدى تعافي شخص ما من Covid-19.

المرضى في الدراسة ، الذين سيحصلون على تمويل بقيمة 8.4 مليون جنيه استرليني ، سيخضعون لفحوص طبية وفحوصات دم وعينات من الرئة حتى يتمكن الخبراء من النظر في كيفية تأثرهم.

يأتي هذا بعد أن أعلنت NHS أنها أطلقت خدمة استرداد طويلة الأمد تسمى "Your Covid Recovery" ، والتي ستقدم المشورة عبر الإنترنت للجمهور والمزيد من الدعم الفسيولوجي والعقلي المتخصص لبعض المرضى من هذا الصيف.

وقالت وزارة الصحة إن الدراسة ستبدأ في تجنيد الأشخاص من نهاية يوليو وستختار مرضى المستشفيات مع التركيز على المجموعات "الممثلة تمثيلا ناقصا".

قال رئيس الأطباء ، البروفيسور كريس ويتتي: `` بالإضافة إلى التأثيرات الصحية المباشرة للفيروس ، من المهم أيضًا النظر إلى الآثار طويلة المدى على الصحة ، والتي قد تكون كبيرة.

"لقد ركزنا بحق على الوفيات ، وما يمكن للمملكة المتحدة أن تفعله على الفور لحماية الأرواح ، ولكن يجب علينا أيضًا أن ننظر في كيفية تأثير Covid-19 على صحة الناس بعد شفائهم من المرض المباشر."

وأضاف وزير الصحة مات هانكوك: بينما نواصل معركتنا ضد هذا الوباء العالمي ، نتعلم المزيد والمزيد عن تأثير المرض ليس على الصحة المباشرة فحسب ، بل على الصحة البدنية والعقلية على المدى الطويل أيضًا.

تعد هذه الدراسة الرائدة عالميًا مساهمة رائعة أخرى من قطاع علوم الحياة والأبحاث الرائد في المملكة المتحدة، سيساعد ذلك أيضًا على ضمان إمكانية تكييف العلاج المستقبلي قدر الإمكان للشخص."

هناك أدلة متزايدة على أن المرضى الذين تم تشخيصهم حتى بحالة خفيفة من Covid-19 قد يتركون يعانون من مشاكل صحية طويلة الأمد بعد فترة طويلة من التعافي من مرضهم الأولي.

واحدة من هذه الأضرار المحتملة للرئة طويلة المدى ، والتي يمكن أن تترك الناجين مع قدرة الرئة منخفضةن اقترحت أبحاث أخرى أن الأشخاص قد يصابون بمشاكل في القلب نتيجة لعدوى Covid-19.

وجدت إحدى الدراسات الصغيرة في ووهان أن 16 من أصل 36 مريضاً بالعناية المركزة أصيبوا بضربات قلب غير منتظمة ، تسمى اضطراب نظم القلب ، والتي يمكن أن تضعف قدرة القلب على ضخ الدم.

يقول العلماء إن الفيروس التاجي يمكن أن يسبب جلطات دموية ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبات القلبية.

وقال دكتور محمد مجيد ، طبيب القلب في جامعة تكساس ، لقسم الصحة الجيدة في ديلي ميل: "يمكن أن يؤثر Covid-19 على نظام القلب والأوعية الدموية من خلال مسارات متعددة".

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"قد يؤثر الفيروس بشكل مباشر على عضلة القلب ، والتي قد لا تعمل بقوة كما ينبغي ، مما يتسبب في عدم انتظام ضربات القلب."

وقد أعطيت الدراسة حالة بحث الصحة العامة العاجلة من قبل وزارة الصحة،يتم تنظيمه من قبل المملكة المتحدة للبحوث والابتكار (UKRI) والمعهد الوطني للبحوث الصحية (NIHR).

قال الرئيس التنفيذي لـ UKRI ، البروفيسور Ottoline Leyser: "لدينا الكثير لنتعلمه عن التأثيرات الصحية طويلة المدى لـ Covid-19 وإدارتها في المستشفى ، بما في ذلك آثار أمراض الرئة والقلب المنهكة ، والتعب ، والصدمة ، والصحة النفسية ورفاهية المرضى.

تتعاون UKRI مع NIHR لتمويل واحدة من أكبر الدراسات في العالم لتتبع الآثار طويلة المدى للفيروس بعد العلاج في المستشفى ، مع الاعتراف بأن بقاء العديد من الأشخاص قد يكون مجرد بداية لطريق طويل إلى الشفاء.

"ستدعم هذه الدراسة تطوير رعاية وتأهيل أفضل ، ونأمل أن تحسن حياة الناجين".

يأتي الإعلان عن الدراسة في نفس اليوم الذي كشفت فيه NHS أنها ستطلق خدمة إعادة تأهيل عبر الإنترنت للأشخاص الذين لديهم Covid-19.

ستقدم الأداة "Your Covid Recovery" نصائح للجمهور العام بالإضافة إلى برامج إعادة تأهيل أكثر تخصصًا لمدة 12 أسبوعًا للمرضى المتضررين بشكل خطير.

من المتوقع أن يتوفر قسم الاستشارة عبر الإنترنت المتاح على نطاق واسع في وقت ما هذا الشهر ، مع إطلاق الخدمة المتخصصة - التي ابتكرها خبراء مقرهم في ليستر - في وقت لاحق من الصيف.

سيعاني بعض الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس من أضرار صحية طويلة الأمد بسبب العناية المركزة ، أو قد يعانون من مشاكل في الصحة العقلية مثل اضطراب ما بعد الصدمة أو الاكتئاب.

وقالت NHS إن عشرات الآلاف من الأشخاص قد يكونون مؤهلين للحصول على الدعم المتقدم - تم إدخال حوالي 129000 شخص إلى المستشفى مع Covid-19 حتى الآن هذا العام.

المرحلة الثانية المتقدمة من برنامج إعادة التأهيل ستجعل الناس على اتصال مع أخصائي العلاج الطبيعي والممرضات عبر الهاتف وإنشاء "مجتمع الناجين، وسيوفر دعمًا للصحة العقلية وأيضًا نصائح حول كيفية إعادة بناء وظائف الرئة وقوة العضلات.