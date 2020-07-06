شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. اختبار بسيط لفحص البكتيريا العقدية فى الحلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الحلق ببكتيريا المكورات العقدية أو كما تسمى بكتيريا الحلق من الأمراض الشائعة ويجب علاجها بمضاد حيوي، ويجري الطبيب مزرعة الحلق وهي الاختبار التقليدي المستخدم لتحديد بكتيريا المكورات العقدية على سطح الحلق يمكن لمزرعة الحلق أيضًا تحديد بعض البكتيريا الأخرى التي يمكن أن تسبب التهاب الحلق، من خلال "اطمن على نفسك" نتعرف على اختبار فحص البكتيريا العقدية في الحلق.

ماذا يحدث عند إجراء اختبار التهاب الحلق؟

تُمسح قطعة من القطن على الجزء الخلفي من الحلق لتجميع عينة من المخاط لا يستغرق ذلك سوى ثانية أو اثنتين ثم يتم وضع عينة المخاط على طبق استنبات يساعد أي بكتيريا موجودة في المخاط على النمو، بحيث يمكن فحصها والتعرف عليها.

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كم من الوقت قبل أن تعرف نتيجة الاختبار؟

النتائج من ثقافة بكتيريا متاحة في يومين أو ثلاثة أيام.

وبكتيريا المكورات العنقودية هي نوع من البكتيريا التي يمكن أن تسبب العديد من أنواع العدوى في جسمك، وتنتج عن بكتريا "Staph"، وهي بكتيريا شائعة موجودة على جلد معظم الناس، وغالبا ما لا تسبب المرض، كما أن أكثر من 30 نوعًا من بكتيريا المكورات العنقودية تسبب التهابات، ولكن النوع الأكثر شيوعًا من العدوى الناجم عن المكورات العنقودية الذهبية، فإذا تمكنت هذه البكتيريا من الوصول إلى الجسم، إما من خلال جرح على الجلد أو عن طريق الجهاز التنفسي، يمكن أن تسبب التهابات خطيرة.