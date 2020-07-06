شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمي للأمراض الحيوانية..حيوانات مرتبطة بـ COVID-19 ثبت أنها بريئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حتى الآن قرأنا واستمعنا إلى الكثير من فيروسات Coronavirus، في الأساس ، يجب إعلان هذا العام "COVID-Year"، ووفقا للتقارير فأن البشر ليسوا وحدهم من تأثروا بالفيروس، ولكن الحيوانات الأليفة المحبوبة تأثرت أيضًا بهذا الفيروس.

ليس فقط حيواناتنا الأليفة المرحة مؤمنة داخل المنازل ولكن في مرحلة ما ، تم ربطها أيضًا بنقل COVID-19 الذي هزنا حرفياً من الرأس إلى أخمص القدمين.

الأخبار التي تفيد بأن هذا الفيروس انتشر من سوق اللحوم في ووهان ، الصين انتشر مثل حرائق الغابات وبدأنا نعتقد أن الحيوانات هي الجاني الحقيقي. كانت هناك حوادث حيث بدأ الناس في التخلص من الحيوانات الأليفة والتصرف بشكل غير إنساني مع حيوانات الشوارع.

في هذا اليوم العالمي من الأمراض الحيوانية ، يحث خبراء الصحة على التوقف عن الإيمان بهذه الأخبار المزيفة، فالحيوانات ليست ناقلات أو فيروس تاجي، ففي الواقع ، يحصلون على الفيروس منا نحن البشر ، بعد اتصالهم الوثيق بشخص مصاب.



أوضحت منظمة الصحة العالمية مرات عديدة أن الحيوانات لا تنشر فيروس كورونا، كما قدم الأطباء والأطباء البيطريون دعمهم في هذا الصدد، فالحيوانات بريئة. لا يمكنهم الحصول على هذا الفيروس إلا إذا كانوا على اتصال وثيق مع شخص مصاب.



اليوم اعالمى للأمراض الحيوانية

قائمة الحيوانات التى اتهمت بنقل الفيروس فيما يلي بعض الحيوانات التي تصدرت عناوين الصحف لكونها حاملات محتملة للفيروس التاجي. قائمة الحيوانات التى اتهمت بنقل الفيروس فيما يلي بعض الحيوانات التي تصدرت عناوين الصحف لكونها حاملات محتملة للفيروس التاجي.

الكلاب

إذا كنت مالكًا للكلاب ، فلا بد أنك شعرت بالضيق بعد أن علمت أن الكلاب يمكنها الحصول على COVID-19 أيضًا، و يمكن أن يصاب كلبك بالعدوى فقط إذا اتصل بإنسان بفيروس.

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وإذا كنت أنت وأفراد عائلتنا آمنين وغير مصابين، فإن كلبك آمن أيضا، ومع ذلك ، تحتاج إلى الحفاظ على النظافة لمنع العدوى، تمامًا مثل طريقة تنظيفك وتعقيمك لنفسك ، افعل نفس الشيء معه بعد العودة من نزهة.

وحتى الآن ، تم الإبلاغ عن حالات قليلة فقط من عدوى الكلاب COVID-19 وأنهم حصلوا على الفيروس من أصحابهم الإيجابيين. الدكتور فيفيك نانغيا ، مدير أمراض الرئة والعناية المركزة وطب النوم ، مستشفى فورتيس ، فاسانت كونج بالهند : "الحيوانات الأليفة آمنة تمامًا ليتم الاحتفاظ بها في المنزل ولا يمكن حملها أو نشرها للفيروس التاجي للبشر، و يجب أخذ النصائح الأساسية للعناية بالنظافة عند وجود حيوانات أليفة في المنزل ، ولكن لا ينبغي للمرء أن يؤمن بأي شيء دون أي دعم علمي."

القطط

يمكن أن تصاب القطط بهذه العدوى ولكن فقط في الظروف التجريبية، ومع ذلك ، في مثل هذه الحالات ، يجب على أولئك الذين يمتلكون عدة قطط اتخاذ إجراءات وقائية شديدة لأن القطط الأخرى يمكن أن تصاب بالعدوى إذا تم ضمها مع قطط مصابة .

ولكن الخبر السار هو أن القطط عادة ما تكون بدون أعراض مما يشير إلى احتمالية منخفضة لانتقال فيروس القطط، تظهر فقط أعراض تنفسية خفيفة بعد الإصابة بالعدوى.



الخفافيش هى مصدر العدوى إذا كنت تريد إلقاء اللوم على أي حيوان لنقل الفيروسات والبكتيريا الفتاكة ، الآن ألقة اللوم على الخفافيش. يؤكد البيان الصادر عن مركز السيطرة على الأمراض CDC : "لا نعرف المصدر الدقيق لتفشي مرض فيروس التاجي لعام 2019 (COVID-19) ، لكننا نعرف أنه في الأصل من حيوان "، ولكن أيضا الخفافيش هي مضيفة للفيروس وتحمل الفيروس إلى ألف ميل وتصيب كل شيء وكل من يأتي في طريقهم. الخفافيش هى مصدر العدوى إذا كنت تريد إلقاء اللوم على أي حيوان لنقل الفيروسات والبكتيريا الفتاكة ، الآن ألقة اللوم على الخفافيش. يؤكد البيان الصادر عن مركز السيطرة على الأمراض CDC : "لا نعرف المصدر الدقيق لتفشي مرض فيروس التاجي لعام 2019 (COVID-19) ، لكننا نعرف أنه في الأصل من حيوان "، ولكن أيضا الخفافيش هي مضيفة للفيروس وتحمل الفيروس إلى ألف ميل وتصيب كل شيء وكل من يأتي في طريقهم.

في الصين ، الخفافيش هي جزء من نظامهم الغذائي. بما أن الصينيين يستهلكون مجموعة من الحيوانات التي لا تؤكل في أجزاء أخرى من العالم ، فإن السكان الصينيين أكثر عرضة لهذه الفيروسات القاتلة.