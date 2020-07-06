شكرا لقرائتكم خبر عن الطاعون قادم.. "الموت الأسود" يظهر فى شمال الصين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الصينية مستوى الخطر الثالث لتفشي مرض الطاعون الدبلي أو الدملي في منطقة منغوليا الداخلية شمالي البلاد، وقالت السلطات الطبية إنها أعلنت مستوى الخطورة الثالث لانتشار المرض.

أصدرت السلطات فى مدينة بيان نور بمنطقة منغوليا الداخلية الصينية تحذيرا، وذلك بعد يوم واحد من إبلاغ مستشفى بحالة يشتبه بأن تكون طاعونا دبليا، وأصدرت لجنة الصحة فى المدينة هذا التحذير من المستوى الثالث وهو ثانى أقل تحذير فى نظام يتضمن أربعة مستويات وفقا لتقرير لوكالة "رويترز".

ويحظر هذا التحذير صيد أو أكل الحيوانات التى قد تحمل الطاعون، ويطالب الناس بالإبلاغ عن أى حالات يشتبه بأنها طاعون أو ارتفاع فى درجات الحرارة دون أسباب واضحة.

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ويقدم الفيديو التالى كل المعلومات عن هذا المرض ومدى خطورته وأعراض الإصابة به..