شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تستعد للموجة الثانية لكورونا بحملة تطعيمات كبرى ضد الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة DAILY STAR أن بريطانيا ستحتاج إلى كميات هائلة من لقاح الأنفلونزا هذا العام، واصفة ذلك بأكبر تحصين ضد الإنفلونزا على الإطلاق هذا الشتاءوسط مخاوف من أن موجة ثانية من جائحة الفيروس التاجي القاتل كورونا والتي ستضرب خلال الذروة التقليدية لحالات الإنفلونزا.

وتستعد هيئة الصحة الوطنية البريطانية لإدارة أكبر برنامج للتحصين ضد الإنفلونزا على الإطلاق ، حيث يستعد المهنيون الطبيون لموجة ثانية من تفشي الفيروس التاجي القاتل هذا الشتاء، ويخشى الخبراء الطبيون من حدوث موجة ثانية خلال موسم الذروة مع صعوبة تحديد الأعراض حيث تتشابه علامات الإنفلونزا وكوفيد 19، ويتم اتخاذ خطوات للدفاع عن NHS وأولئك المعرضين للمرض من خلال زيادة عدد لقاحات التحصين ضد الأنفلونزا.

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وأعلن سيمون ستيفنز ، الرئيس التنفيذي لـ NHS ، الخطوات التي تم اتخاذها مؤكدا أنه من الأشياء التي سيكون هناك حاجة كبيرة لها هي خدمة تتبع وتعقب صارمة للغاية ، والقدرة على إعطاء إنذارات مبكرة من خلال المستشفيات حيث توجد تلك الزيادات المحلية للإصابة بكورونا، وكشف أيضًا عن الحاجة لأكبر موسم للتحصين من الإنفلونزا على الإطلاق، حيث يتم توفير تطعيمات مجانية ضد الإنفلونزا لكبار السن وأطفال الحضانة والأشخاص الذين يعانون من حالات مثل الربو.

ودعت الكلية الملكية للأطباء بالفعل جميع المواطنين البريطانيين فوق سن الخمسين لتلقي تطعيمات الانفلونزا المجانية هذا العام كما أعلنت الحكومة عن خطط جارية لإدارة المزيد من فيروسات الإنفلونزا مجانًا في موسم الشتاء 2020 من خلال تأمين إمدادات إضافية كبيرة من اللقاحات حيث ستستخدم هذه اللقاحات لزيادة امتصاص المجموعات المعرضة للخطر الموجودة كأولوية.