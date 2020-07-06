شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانية تطلق حملة لإنقاذ الأطفال من المرض بعد وفاة حفيدها بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفاة حفيدها كان الصدمة التى حولت حياتها واهدافها فى الحياة وقررت أن تنقذ العديد من الاطفال فى مثل عمره والذين يعانون ايضا من مرض السرطان، حيث أطلقت الجدة عريضة لتمويل البحث فى سرطان الاطفال.

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية توفى حفيد فيونا جوفان الذى يبلغ من العمر ثلاث سنوات نتيجة اصابة بالسرطان وتشخيصه الخطأ، حيث بدات الحكاية عندما اصيبت اسرته بالقلق الشديد عندما لاحظوا أن الطفل لوغان يمشي وهو يعرج على ساقه اليمنى في أكتوبر 2016



مع الطفل

أخذته عائلته الطبيب ، ولكن لم يتم الحصول على إجابات وادعوا أن الأطباء قاموا بتشخيص الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات بكاحل ملتوي، بعد ثلاث زيارات إلى A & E في مستشفى Crosshouse ، كيلمارنوك ، لاحظ استشاري ضعفًا مناظرًا في ذراعه على نفس الجانب ، يُعرف باسم شلل نصفي.

خضع لوغان لفحوصات التصوير المقطعي والتصوير بالرنين المغناطيسي ، وفي 6 ديسمبر ، تلقت الجدة فيونا والأم سافير ماكلين ، 29 عامًا ، أنباء مفجعة عن إصابته بسرطان عضال.

توفي الطفل الصغير بين ذراعي والدته في المنزل في لارغز ، أيرشاير ، في 17 أكتوبر 2017 ، بعد ستة أسابيع من العلاج الإشعاعي.



الطفل

والآن بدأت فيونا ، وهي جدّة لإيزرا البالغة من العمر ثلاث سنوات ، عريضة لتمويل أبحاث حول سرطانات الطفولة ذات معدل البقاء الأسوأ، حصل الالتماس على أكثر من 80.000 توقيع ، ويحتاج إلى 100000 قبل أن يتم النظر فيها للمناقشة في البرلمان.

تقول فيونا إنها تأمل أن تحقق العريضة ثلاثة أهداف من شأنها أن تمنع الأسر الأخرى من التعرض لنفس المأساه التى عاشتها اسرتها، وأوضحت أنها تأمل أن يكون التمويل لسرطانات الأطفال محاطًا بنسب تتجه نحو البحث والبيانات الخاصة بتمويل السرطان لتكون أكثر شفافية.

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وصفت فيونا الأثر المدمر لفقدان طفل وكشفت كيف تهدف العريضة إلى منع عائلات أخرى من المرور بما لديهم، وقالت فيونا في حديث لها مع صحيفة ديلي ريكورد : "عندما تفقد طفلًا ، فإنك تخسر 70 عامًا من الحياة التي كان يمكن أن يعيشوها".".

تحدثت فيونا عن كيف كانت `` حزينة '' بينما كان لوغان لا يزال على قيد الحياة بسبب التشخيص النهائي، ومع ذلك ، لم تعتقد أبدًا أن حفيدها سيموت وقالت: لديك هذا الوعي الغامض به ولكنك تفترض أنه لن يحدث لك ولن يموت الطفل ''.

وصفت فيونا "اللحظة الصعبة" بعد أن علمت الأسرة أن لوغان يعاني من أورام أخرى تنمو في دماغه ولن يكون لديه دورة إشعاعية ثانية لتمكين الأسرة من عيد ميلاد آخر معًا.

وكشفت الجدة كيف كان لوجان حيث قالت "روحًه جميلة ويحب قراءة القصص واللعب مع الديناصورات، لقد أحب الديناصورات ، ولعب في الماء ، والقفز في البرك ، ورمي الحجارة ووضع نفسه فيها أيضًا.



الجدة والطفل

أورام الدماغ تقتل عددًا أكبر من الأطفال والبالغين الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا أكثر من أي سرطان آخر حتى الآن ، من الناحية التاريخية ، تم تخصيص 1 في المائة فقط من الإنفاق الوطني على أبحاث السرطان لهذا المرض المدمر.

"وقالت الجدة ، نحن مدينون لجميع هذه العائلات بمنحهم الأمل والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي زيادة الاستثمار في البحث من أجل تحسين نتائج المرضى ، وفي النهاية ، إيجاد علاج".