تقير يرصد أفضل أنواع الأرز لرفع المناعة ومحاربة السرطان

فوائد عديدة لتناول الأرز البنى لكنه على الرغم من ذلك يتجاهل الكثيرين فائدة تناوله خاصة وأنه خالٍ من الجلوتين ، مما يجعله غذاءً مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين إليك أبرز فوائد تناوله يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.

-جيد للأمهات المرضعات

وقد أظهرت الدراسات أن الأمهات المرضعات اللائي تناولن أرزًا بنيًا كان لديهن انخفاض في الاكتئاب والغضب والتعب ، مما أدى إلى انخفاض اضطرابات المزاج بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول الأرز البني عزز أيضًا المناعة لدى الأمهات المرضعات.

-محاربة السرطان

أظهرت الدراسات أن الأرز البني بتركيزات عالية من حمض جاما أمينوبوتيريك يمكن أن توقف نمو خلايا سرطان الدم وتسبب موت الخلايا السرطانية . أظهرت دراسة أخرى أن وجود الفينولات في الأرز البني لديه القدرة القوية على وقف نمو خلايا سرطان الثدي والقولون لدى البشر.

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- يمنع أمراض الأعصاب

ثبت أن وجود حمض جاما-أمينوبوتيريك (GABA) في الأرز البني النابت له تأثيرات عصبية ضد الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون.

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