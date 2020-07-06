لحم بعجين البف باستري متعدد الاستخدامات

لحم بعجين البف باستري .. بعجينة البف باستري متعددة الاستخدامات بإمكانك تحضير المالح والحلو، قدمي طبق مميز وشهي قدميه على سفرة الغداء، من وصفات اللحوم الشهية والطيبة والسريعة جداً

وقت الطهى

60 دقيقة

يكفي ل

6 أشخاص

المقادير

- فيليه لحم البقر : نصف كيلو

- عجينة البف باستيري : عبوة (جاهزة)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

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- الخردل : 2 ملعقة كبيرة

- البيض : 2 حبة (مخفوق)

طريقة التحضير

تبّلي اللحم بالملح والفلفل الأسود.

سخني الزيت في قدر كبير وحمري قطع اللحم من جهاتها، ثم أخرجيها من القدر واتركيها لتبرد.

ادهني اللحم من جهاته بالخردل، باستخدام فرشاة.

افردي عجينة البف باستري على سطح أملس، وتوضع قطعة اللحم داخلها، وتُلف حتى تتغطّى من جهاتها بالعجينة.

ادهني العجينة من الخارج بالبيض المخفوق، ثم اصنعي شقوق طوليّة رفيعة على سطحها وأدخليها إلى الفرن لمدة 35 دقيقة.

حمري العجينة، على الشواية القسم العلوي من الفرن وأخرجيها وتُقطّع بعد أن تترك جانبًا لعشر دقائق.

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