القاهرة – لايف ستايل بسكويت السمسم بدقيق اللوز .. اكتشفي الطريقة الأسهل لتحضير وصفات البسكويت الخفيفة والطيبة جداً على سفرتك، وقدميه كضيافة سهلة مع فنجان القهوة اللذيذ وقت الطهى 60 دقيقة يكفي ل 4 أشخاص المقادير - طحين : كوب - البيض : 1 حبة - دقيق اللوز : نصف كوب - سكر البودرة : 100 غراماً - السمسم : ثلث كوب Advertisements - زيت السمسم : ملعقة كبيرة - الزبدة : 100 غراماً طريقة التحضير اخفقي الزبدة، السكر وزيت السمسم في الخلاط الكهربائي اليدوي في وعاء متوسّط الحجم لدقيقتين. أضيفي البيضة واخفقي من جديد. انخلي الدقيق في وعاءٍ ثانٍ ثمّ أضيفي دقيق اللوز. اعجني خليط الدقيق بمزيج الزبدة واعجني المكوّنات جيّداً حتّى تتشكّل عجينة ليّنة. شكّلي العجينة إلى دوائر بيديك وإدهنيها بقليل من الدقيق ثمّ اغمسيها بالسمسم. ضعي البسكويت في صينيّة فرن ثمّ أدخليها إلى الفرن واخبزيها لحوالي 25 دقيقة. تفقّدي الصينية في الفرن وحرّكيها حتّى يخبز البسكويت بالتساوي ويكتسب لوناً ذهبياً. قد يهمك ايضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالسمسم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البرازق (بسكوت بالسمسم)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحضير بسكويت السمسم بدقيق اللوز بطريقة بسيطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.