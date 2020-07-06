أمور تخبرك أن حبيبك خائن يجب أن تكوني يقظة لها

أمور تخبرك أن حبيبك خائن، في علاقتك بحبيبك يجب أن تكوني يقظة ومراقبة جيدة لأي تغيير يطرأ عليه حتى تكوني على إستعداد لكشف خيانته لك إن فعل وذلك لوجود أمور عديدة تخبرك بخيانته لك فما هي

فيما يلي ذكر لأهم الأمور التي تخبرك صراحة أن حبيبك خائن

كذب المستمر عليك

الكذب أمر غير مريح ويلفت النظر إلى أن هناك أمر ما سيّء يحدث، والإستمرار في الكذب، ونسيانه وإختلاق سيناريوهات جديدة غير التي تم إطلاعك عليها سابقا من حبيبك يعد أمر ضمن أمور تخبرك أن حبيبك خائن لذا عليك الانتباه جيدا له ومراقبته للتأكد من ذلك يقينا.

هروبه منك وتجنبه النظر في عيونك

الخيانة سلوك سلبي ومشين يحقر من شأن صاحبه أمام نفسه أولا فما من رجل يخون حبيبته وشريكة عمره إلا ويفقد القدرة على النظر في عيونها كالسابق، لذا فهروبه منك ومن النظر في عيونك أمر ضمن أمور تخبرك ان حبيبك خائن.

ذكر اسم إمرأة أخرى بدلا من اسمك

Advertisements

ذكر حبيبك لاسم إمرأة أخرى غير اسمك أثناء حديثه معك أمر هام ولا يجب الإستهانة بِه لأنه يدخل ضمن أمور تخبرك أن حبيبك خائن.

إهماله لك

إهمال حبيبك لك وإنشغاله عنك بعد أن كان مرتبطا ومتعلقا بك ومهتما بكل صغيرة وكبيرة تخصك لك أمر من أمور تخبرك أن حبيبك خائن، لأنه سلوك غير طبيعي ويشير إلى وقوعه في بئر الخيانة، لذا عليك التأكد من صحة خيانته لك قبل اتهامه بها.

قد يهمك ايضاً:

هذا النوع من الرجال يخون بشكل متكرر

كيف اعرف ان زوجي يحب غيري وطرق إهمالة