الشرطة الألمانية توقف رجلًا احتياطيًا هاجم امرأة ورضيعتها بسكين

أعلنت الشرطة الألمانية في مدينة هايدلبرج اليوم الأحد عن حبس رجل احتياطياً للاشتباه في هجومه بسكين على امرأة ورضيعتها .

وأوضحت الشرطة أنه يُعْتَقَد أن الرجل (23 عاماً) هاجم المرأة وطفلتها عامان وجرحهما.

وتابعت الشرطة أن خلفيات الجريمة لا تزال غير واضحة بعد، وذكرت أن الرجل تم إلقاء القبض عليه في مسرح الجريمة وقد أصدر قاض أمر اعتقال بحقه اليوم.

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