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وقالت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية إن هذه المادة تعرف باسم “Epigallocatechin gallate” والمعروفة اختصارا بـ EGCG، وهي مستخلصة من أوراق الشاي الأخضر المجففة
ويعتقد أن مادة EGCG تساعد في تقليل الالتهاب والمساعدة في إنقاص الوزن ومنع أمراض القلب والدماغ ويمكن أن تساعد في توقف فقدان الشعر.
وفي إحدى الدراسات الصغيرة، أضاف الباحثون خلاصة تلك المادة المستمدة من الشاي الأخضر الموضعي إلى فروة الرأس لثلاثة مشاركين يعانون من داء الثعلبة. وبعد أربعة أيام، شهد المشاركون زيادة كبيرة في نشاط نمو الشعر، وتزيد مادة EGCG من نمو الشعر عن طريق تحفيز بصيلات الشعر ومنع تلف الجلد وخلايا الشعر.
ووجد الباحثون، في دراسة لفقدان الشعر في الفئران، أن 33% من الحيوانات التي تناولت مستخلص الشاي الأخضر شهدت نموا مجددا للشعر بعد ستة أشهر.
وقد تمنع هذه المادة تساقط الشعر عن طريق تثبيط نشاط الهرمونات التي تسبب تساقط الشعر وتعزيز إعادة نمو الشعر عن طريق تحفيز بصيلات الشعر.
وفيما يلي عدة طرق للاستفادة من مادة EGCG للعناية بالشعر:
– استخدام شامبو يومي يحتوي على مستخلص الشاي الأخضر
– وضع بلسم أو قناع الشعر من مستخلص الشاي الأخضر على جذور الشعر وأطرافه
– إضافة كيس أو اثنين من أكياس الشاي الأخضر إلى الماء المغلي ووضعه، بعد أن يبرد، على الرأس عند الاستحمام.
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كانت هذه تفاصيل خبر توجد في أغلب المنازل.. اكتشاف مادة طبيعية تعالج تساقط الشعر وتزيد نموه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.