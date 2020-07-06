توجد في أغلب المنازل.. اكتشاف مادة طبيعية تعالج تساقط الشعر وتزيد نموه

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يوليو 2020 06:22 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يوليو 2020 06:22 مساءً - مشاركة

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وقالت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية إن هذه المادة تعرف باسم “Epigallocatechin gallate” والمعروفة اختصارا بـ EGCG، وهي مستخلصة من أوراق الشاي الأخضر المجففة

ويعتقد أن مادة EGCG تساعد في تقليل الالتهاب والمساعدة في إنقاص الوزن ومنع أمراض القلب والدماغ ويمكن أن تساعد في توقف فقدان الشعر.

وفي إحدى الدراسات الصغيرة، أضاف الباحثون خلاصة تلك المادة المستمدة من الشاي الأخضر الموضعي إلى فروة الرأس لثلاثة مشاركين يعانون من داء الثعلبة. وبعد أربعة أيام، شهد المشاركون زيادة كبيرة في نشاط نمو الشعر، وتزيد مادة EGCG من نمو الشعر عن طريق تحفيز بصيلات الشعر ومنع تلف الجلد وخلايا الشعر.

ووجد الباحثون، في دراسة لفقدان الشعر في الفئران، أن 33% من الحيوانات التي تناولت مستخلص الشاي الأخضر شهدت نموا مجددا للشعر بعد ستة أشهر.

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وقد تمنع هذه المادة تساقط الشعر عن طريق تثبيط نشاط الهرمونات التي تسبب تساقط الشعر وتعزيز إعادة نمو الشعر عن طريق تحفيز بصيلات الشعر.

وفيما يلي عدة طرق للاستفادة من مادة EGCG للعناية بالشعر:

– استخدام شامبو يومي يحتوي على مستخلص الشاي الأخضر

– وضع بلسم أو ​​قناع الشعر من مستخلص الشاي الأخضر على جذور الشعر وأطرافه

– إضافة كيس أو اثنين من أكياس الشاي الأخضر إلى الماء المغلي ووضعه، بعد أن يبرد، على الرأس عند الاستحمام.