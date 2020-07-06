لإنقاص الوزن.. 7 أطعمة تسد الشهية بطريقة آمنة وطبيعية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نصحت د. وجدان الشمري، استشاري طب الجراحة والحاصلة على الماجستير في التغذية بتناول بعض الأطعمة للتخسيس وسد الشهية بطريقة طبيعية وآمنة. وقالت الشمري، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: هناك مجموعة أغذية تسد الشهية بصورة طبيعية ولأسباب علمية مختلفة منها: – الشاي الأخضر – الجريب فروت Advertisements – الملفوف – القرفة – الكاكاو الداكن – سمك السالمون – الزبادي

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