"آكلة الدماغ".. فلوريدا ترصد أول حالة مؤكدة للمرض الخطير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الأمريكية، رصد أول حالة مؤكدة لأميبا مجهرية قاتلة يمكن أن تصيب الدماغ وتدمره، في ولاية فلوريدا.

وقالت وزارة الصحة في ولاية فلوريدا إنها سجلت حالة عدوى لالتهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي التي تسببها أميبا أحادية الخلية تُعرف باسم "النيجلرية الدجاجية - Naegleria fowleri".

ولم تسجل السلطات أي حالة أميبا هناك منذ عام 1962، الذي شهد ظهور 37 حالة، وفق تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

واكتشفت هذه الحالة في مقاطعة هيلزبورو، ولم تفصح وزارة الصحة في فلوريدا عن أي تفاصيل أخرى.

وتعيش أميبا "النيجلرية الدجاجية" عادة في المياه العذبة الدافئة مثل البحيرات والأنهار والبرك.

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ولهذا حذرت الوزارة الأشخاص الذين يسبحون في مصادر المياه العذبة هذه ليكونوا على دراية باحتمال وجود الأميبا، خاصة عندما تكون المياه دافئة.

وقالت: "يمكن منع الآثار الصحية السلبية على البشر من خلال تجنب ملامسة الأنف للمياه، لأن الأميبا تدخل من خلال الممرات الأنفية".

وأوصت الناس بتجنب المياه العذبة الدافئة حول محطات الطاقة والمياه العذبة الضحلة خلال فترات ارتفاع درجة حرارة المياه، وكتم أنوفهم بأيديهم أثناء اللعب في المياه العذبة الدافئة.

وفي الولايات المتحدة، رُصدت 143 حالة إصابة معروفة بالأميبا نجا منها 4 فقط، وفقًا لوزارة الصحة.