طريقة إعداد وتحضير روبيان مشوي بالتتبيلة الحارة دايت

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- الماسترد : 2 ملعقة كبيرة

- صلصة التشيلي الحارة : ملعقة كبيرة (بودرة)

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- صلصة حارة : ملعقة كبيرة

- أوريغانو : نصف ملعقة صغيرة (مجفف)

- بقدونس مجفف : ربع ملعقة صغيرة

- الروبيان : كيلو (مقشر ومنظف)

- الثوم : فصّان (مهروس)

طريقة التحضير اخلطي الزبدة مع بودرة التشيلي الحارة والفلفل الأسود والصوص الحار والثوم في وعاء.

أضيفي البقدونس المجفف والأوريغانو والماسترد وقلبي المزيج حتى تتجانس المكونات.

ضعي الروبيان المنظف في التتبيلة وغطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة ساعة.

ضعي الروبيان مع التتبيلة في طبق الفرن وأدخليه الفرن على حرارة 375 درجة لمدة 25 دقيقة حتى ينضج ويتحمر.

قدميه ساخناً إلى جانب طبق من السلطة لوجبة متكاملة. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن الروبيان بالصلصة للرجيم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كبسة الروبيان

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