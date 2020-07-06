طريقة إعداد وتحضير كيكة الليمون خفيفة وشهية

القاهرة – لايف ستايل المقادير

- برش ليمون : ملعقة صغيرة

- طحين : 2 كوب

- الزيت : نصف كوب

- القشطة : علبة

- سكر البودرة : كوب

- حليب : ربع كوب

- البيض : 3 حبات

- سكر : كوب ونصف

- الفانيليا : ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : 1 حبة

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مبشور)

- بودرة الزنجبيل : ملعقة صغيرة

- ملون الطعام الأصفر : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير في وعاء الخلط اخفقي البيض مع السكر مع الفانيليا.

أضيفي للمزيج بشر الليمون، والزنجبيل المبشور والبودرة، وعصير الليمون، والزيت، والطحين، وملون الطعام الأصفر، واخفقي مرة أخرى حتى يتجانس الخليط.

أضيفي البيكنج باودر، والقشطة، واخفقي.

بطني قالب الكيك بالزبدة، وصبي خليط الكيك.

أدخلي القالب للفرن المحمى مسبقاً لمدة 50 دقيقة على درجة حرارة 180.

أخرجي الكيك من الفرن ودعيه يبرد تماماً.

للتشريب: اخلطي السكر البودرة مع الحليب بالتدريج حتى تحصلي على الكثافة المطلوبة. صبي مزيج التشريب على الكيكة.

زيني الكيكة بشرائح من الليمون حسب الرغبة. قد يهمك ايضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا بالكراميل

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