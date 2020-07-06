كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يوليو 2020 04:47 مساءً - جدول المحتوى

1.هل الأفوكادو جيد أثناء الحمل؟

2.ما هي فوائد عصير الأفوكادو للحامل ؟

3.القيمة الغذائية للأفوكادو.

4.ما هي كمية الأفوكادو التي يجب أن تأكليها في اليوم؟

5.الآثار الجانبية والتحذيرات المرتبطة بالأفوكادو أثناء الحمل؟

6.ما هو أفضل وقت لتناول الأفوكادو أثناء الحمل؟

7. وصفات بسيطة من الأفوكادو.

من المعروف أن ثمار الأفوكادو هي ثمرة الخصوبة لكل من الرجال والنساء، يتم تناول التوت وأحد البذور ليس فقط خلال الفترة المحيطة بالحمل، ولكن أيضاً أثناء الحمل. الأفوكادو، المعروف أيضاً باسم ثمار الزبدة، هي على شكل كمثري، خضراء داكنة اللون ويشار إليها نباتياً بالتوت الذي يحتوي على بذرة واحدة ،تشتهر هذه الفاكهة بطعمها وتغذيتها، ولها استخدامات واسعة في الطهي. ولكن هل يمكن تضمين ذلك أثناء الحمل؟ التقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند مأمون خبيرة الطب البديل، لتعرفنا فوائد عصير الأفوكادو للحامل بين المسموح والممنوع، ومشاركة بعض الوصفات السهلة.

1.هل الأفوكادو جيد أثناء الحمل؟

من السهل تضمين الأفوكادو في وجبات الأمهات؛ لأنها تحتوي على كميات كبيرة من العناصر الغذائية الرئيسية - البوتاسيوم والفيتامينات التي تعتبر مهمة لنمو الجنين وتطوره. فهي مليئة بالدهون الجيدة والفيتامينات والمعادن الأخرى، وكلها لها تأثير إيجابي على الحمل.

2.ما هي فوائد عصير الأفوكادو للحامل ؟

الفوائد المختلفة لتناول ثمار الأفوكادو، المعروفة أيضاً باسم ثمار الزبدة، هي كما يلي.

مصدر ممتاز للفولات، يمكن أن يسبب نقص ما يكفي من حمض الفوليك إلى تشوهات خلقية عند الأطفال. لذلك، يحتاج الجنين إلى حمض الفوليك الكافي للنمو والتطور السليم للأعضاء. كون الأفوكادو مصدراً غنياً يوفر نحو 5 ميكروجرامات من حمض الفوليك لكل نصف كوب من الفاكهة.

يعالج فقر الدم، يمكن أن يؤدي نقص الحديد أثناء الحمل إلى فقر الدم لدى النساء الحوامل. يحتوي الأفوكادو على كميات وفيرة من الحديد أثناء الحمل.

يساعد على الهضم أثناء الحمل. يساعد محتوى الألياف الغني بالأفوكادو في عملية الهضم ويخفف من حركة الأمعاء.

معبأة بالفيتامينات. تمتلئ فاكهة الزبدة بالفيتامينات B1 وB2 وB5 وB6 وC وE وK، وكلها ضرورية لنظام غذائي للأمهات ومهمة للجنين المتنامي.

يكافح غثيان الصباح. هذا هو أحد أعراض الحمل المبكر الشائعة الأخرى التي تجعلك تشعرين بالتعب في الأشهر الثلاث الأولى. الأفوكادو الغني بفيتامين سي مفيد في التعامل مع المشكلة.

يحافظ على مستويات الكوليسترول والسكر، يساعد الاستهلاك المنتظم للأفوكادو في السيطرة على مستويات الكوليسترول والسكر أثناء الحمل.

يخفف من تقلصات الساق، تشنجات الساق شائعة أيضاً أثناء الحمل، ويمكن للأفوكادو توفير الراحة من تقلصات الساق. لديه المزيد من البوتاسيوم عن الموز. يمكن أن يساعد البوتاسيوم مع الكالسيوم في تخفيف التقلصات.

يعزز نمو دماغ الجنين، يحتوي كوب واحد من الأفوكادو على 22 ملغ من الكولين الضروري لتطور دماغ الجنين والأعصاب وكذلك نمو الأعصاب.

غني بالمعادن، يساهم الأفوكادو في تناولك اليومي الموصى به من الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والنياسين والفوسفور والنحاس والزنك والمنجنيز وكلها ضرورية أثناء الحمل.

يساعد في امتصاص العناصر الغذائية، لا توفر الأفوكادو المغذيات فحسب، ولكنها تساعد أيضاً نظامك على امتصاص العناصر الغذائية من الأطعمة الأخرى. على سبيل المثال، يجعل الأفوكادو امتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون الموجودة في الأطعمة مثل البطاطا الحلوة والخضر الورقية والجزر أمراً ممكناً.

مليئة بالدهون الصحية، مطلوب سعرات حرارية إضافية أثناء الحمل لنمو الجنين، والدهون الجيدة ضرورية لذلك. يحتوي الأفوكادو على أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية المفيدة لك ولطفلك الذي لم يولد بعد.

يقلل من خطر زيادة الوزن، بما أن الأفوكادو غني بالألياف الغذائية، فهو يساعد على تقليل فرص زيادة الوزن بشكل كبير. ما يقرب من 25 ٪ من الألياف قابلة للذوبان التي تساعد البكتيريا الصديقة في الجهاز الهضمي على تحسين صحة التمثيل الغذائي.

يقلل من خطر تسمم الحمل، تساعد مستويات البوتاسيوم الغنية في الفاكهة على تقليل فرصة الإصابة بمقدمات الارتعاج؛ لأنها معروفة بتقليل مستويات ضغط الدم. وبالتالي، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب في المستقبل.

نظراً لأن الأفوكادو يقدم مثل هذه الفوائد المذهلة، يجب عليك بالتأكيد معرفة الحقائق الغذائية للفاكهة.

3.القيمة الغذائية للأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على القيم الغذائية التالية وفقاً لوزارة الزراعة الأميركية:

العناصر الغذائية:

إجمالي السعرات الحرارية 322.

السعرات الحرارية من الدهون 265.

إجمالي الدهون 29.47 جم.

الدهون المشبعة 4.273 جرام.

دهون غير مشبعة 3.65 جرام.

الدهون الأحادية غير المشبعة 19.696 جم.

الكوليسترول 0 ملغ.

صوديوم 14 ملغ.

البوتاسيوم 975 ملغ.

إجمالي الكربوهيدرات 17.15 جم.

الألياف الغذائية 13.5 جرام.

السكريات 1.33 جرام.

بروتين 4.02 جرام.

فيتامين "أ" 14 ميكروغراماً.

فيتامين سي 20.1 ملغ.

الكالسيوم 24 ملغ.

حديد 1.11 ملغ.

رغم أن الأفوكادو مفيد للغاية، إلا أنه يجب أن يكون لديك حد أقصى للكمية التي تتناولينها.

4. ما يجب أن تأكليه من الأفوكادو في يوم واحد؟

يبقى الأفوكادو يومياً طبيب الأعصاب بعيداً. ومع ذلك، من الأفضل قصر تناولك اليومي على نصف فاكهة حيث يمكن أن يؤدي الإفراط في الاستهلاك إلى بعض الآثار الجانبية، وإن كانت نادرة.

5.الآثار الجانبية للأفوكادو أثناء الحمل

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فيما يلي الحالات التي قد تضطرين فيها إلى الحد من تناول الأفوكادو أو التوقف عن تناوله:

إذا كنتِ تحاولين التحكم في الوزن، تجنبي تناول الفاكهة بكثرة. يمكن أن تضيف السعرات الحرارية العالية، رغم الدهون الجيدة.

إذا كان لديك حساسية من اللاتكس، فاحذري من الأفوكادو؛ لأن الفاكهة مرتبطة بحساسية اللاتكس، من الجيد مراجعة طبيبك.

6.ما هو أفضل وقت لتناول الأفوكادو أثناء الحمل؟

من الأفضل تضمين الأفوكادو أثناء الحمل المبكر بسبب محتواه العالي من حمض الفوليك. ترتبط مستويات حمض الفوليك المنخفضة في المراحل الأولى من الحمل بعيوب الأنبوب العصبي. يمكن أن يساعد تضمين الأفوكادو في نظامك الغذائي قبل الولادة على تقليل خطر التشوهات الخلقية المرتبطة بالنقص.

7. وصفات بسيطة من الأفوكادو

لتضمين الأفوكادو يومياً، يمكنك تجربة الوصفات السهلة أدناه.

1. سموثي الأفوكادو الخام

سوف تحتاجين إلى:

½ أفوكادو مقشر وحفر

1 كوب ماء مفلتر

1 تفاح أخضر

1 موزة مقشرة

1 ليمون مقشر

1 برتقالة مقشرة

½ الجير المقشر

1 باقة بقدونس كبيرة

جليد

كيف:

ضعي جميع المكونات المذكورة أعلاه في الخلاط.

اخلطها ببطء، وزيدي السرعة تدريجياً.

دعيه يمتزج لمدة دقيقة واحدة أو حتى تحصلي على تناسق سلس.

سموثي الأفوكادو الخام جاهز للشرب.

مدة التحضير: 5 دقائق

العدد: واحد أو اثنان

2. البيض المخبوز في الأفوكادو:

سوف تحتاجين إلى:

2 ثمرة أفوكادو ناضجة

4 بيضات

1-8 ملعقة صغيرة فلفل

1 ملعقة كبيرة من الثوم المفروم

كيف:

سخني الفرن مسبقاً على 425 درجة فهرنهايت.

انزعي بذور الأفوكادو وقطعيها إلى نصفين. أخرجي بعض اللحم من المركز حتى تتناسب البيضة.

ضعي نصف الأفوكادو المقطع على صينية خبز وقومي بكسر بيضة واحدة في كل نصف.

حاولي تكسيره بطريقة أن يذهب الصفار أولاً ثم بياض البيض لتغطية الباقي.

اخبزي لمدة 15 دقيقة. قد يختلف وقت الطهي. تأكدي من ضبط بياض البيض بشكل صحيح.

بمجرد خبزها، قومي بإزالتها وفوقها الفلفل والثوم المعمر. يمكنك أيضاً إضافة أي زينة أخرى من اختيارك.

مدة التحضير: 30 دقيقة

العدد: اثنان من الأفراد

3. (شطائر الأفوكادو والخس والطماطم)

سوف تحتاجين إلى:

1 ثمرة أفوكادو مقشرة ومقطعة إلى شرائح

4 أوراق كبيرة من خس رومين - بوسطن

1 حبة طماطم كبيرة مقطعة إلى شرائح

8 شرائح خبز من الحبوب الكاملة مع بذور الكتان المحمصة

12 شريحة رفيعة من الخيار

2 ملعقة كبيرة مايونيز خالٍ من الدهون

4 شرائح جبنة سويسرية، مخففة من الدهون وخالية من الصوديوم

كيف:

انشري المايونيز بالتساوي على شرائح الخبز.

طبقة 4 شرائح من الخبز مع 1 ورقة خس و1 شريحة أفوكادو و1 شريحة طماطم و3 شرائح خيار و1 شريحة جبن سويسري. تُضاف إليها 4 شرائح خبز متبقية لكل منها.

قطعي السندويشات قطرياً، وتكون جاهزة.

مدة التحضير: 15 دقيقة

الأفراد. أربعة.

- جواكامول

سوف تحتاجين إلى:



3 أفوكادو متوسط ​​الحجم

1 حبة طماطم، مفرومة ناعماً

بصل أبيض

½ كوب كزبرة مفرومة

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون معصور

ملح وفلفل (اختياري)

كيف:

اقطعي الأفوكادو إلى نصفين واستخرجي اللحم.

استخدمي شوكة لهرس اللحم حتى يتم تليين أي أجزاء صلبة.

أضيفي جميع المكونات الأخرى وحركيها بشكل صحيح.

يمكنك استخدامه على الفور أو تبريده.

وقت التحضير: 10 دقيقة

عدد: كوبان ونصف

لذا، اصنعي هذه الوصفات بسرعة واستمتعي بالطعم والصحة، كلها في واحد.