أسماء مواليد مستوحاة من أجواء الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يوليو 2020 04:47 مساءً - قيل عن الصيف ونهاراته ولياليه" بساط الصيف واسع"، ولذلك يجتمع فيه الأحبة، وتحلو الجلسات العائلية، ويصفو الجو في الليل خصوصاً، وكذلك يداهم المخاض النساء الحوامل في ليالي الصيف، فكيف تختار الحامل إسماً مناسباً لأجواء الصيف في هذه الحالة؟

"الخليج 365" جمعت لك مجموعة من الأسماء، وكل ما عليك عزيزتي الحامل هو متابعتها وإختيار ما يروق لك منها كالآتي.

روانا: ويعني السفر والدليل.

سهر: وما أجمل السهر في ليالي الصيف الصافية المقمرة.

إران: المرح والنشاط.

إلينا: ويعني بريق الشمس.

جلنار: ويعني زهر الرمان، وهي ثمرة تثمر وتزهر في الصيف.

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نيار: ويعني المضيء والمنير وهو إسم ولد، ومناسب لفصل الصيف.

ساهر: وهو الشخص الذي لا ينام، وهو مناسب لأجواء الصيف حيث يحلو السهر.

صفاء: إسم بنت ويرمز لسماء الصيف الصافية.

رحال: ويعني كثير الترحال، وهو غسم ولد ومناسب للصيف حيث تكثر الرحلات.

بدر: وهو غسم يصلح للجنسينن ويعني إكتمال القمر.

ليالي: إسم بنت، ويطلق على البنات اللواتي يولدن في ليالي الصيف المقمرة الصافية الجميلة.

ليال: وهو نفس معنى إسم ليالي.

ساري: ويعني مرافق الليل وهو مناسب لأجواء الصيف.