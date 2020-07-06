شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: فيروس مماثل لكورونا عثر عليه فى منجم بالصين قبل 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثر على فيروس مماثل للفيروس التاجي في منجم مهجور في الصين قبل سبع سنوات ، حيث كان منجم النحاس موطنًا لفيروس تسبب في إصابة ستة رجال بالغين بالالتهاب الرئوي وثلاثة منهم لم يستطيعون مقاومة المرض وتوفوا فورا.

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية ، أخذ العلماء عينات من براز الخفافيش ، التى تم العثور عليها وخزنوها في مختبر على بعد 1000 ميل في ووهان لسنوات أثناء دراستها.

ففى شهر ديسمبر أصبحت ووهان مصدر جائحة عالمي للفيروس التاجي الذي أصاب الآن أكثر من 11 مليون شخص وقتل 525000، .

اكتشاف الفيروس المشابه لـ Covid-19 أثار شكوكًا حول المصدر الحقيقي لـ SARS-CoV-2، وكانت القصة الرسمية هي أن فيروس Covid-19 قفز من حيوان - يُعتقد أنه بانجولين - إلى البشر في سوق هونان للمأكولات البحرية في مدينة ووهان.

من هناك انتشر في جميع أنحاء السكان في المدينة ذات الكثافة السكانية العالية ، والتي تعد مركزًا للنقل ، ثم إلى القطارات والطائرات وحول العالم في غضون أسابيع.

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ولكن كان من الممكن أن تنتشر في مكان آخر أولاً ، وحتى السلطات الصينية اعترفت منذ ذلك الحين بأن السوق كان "ضحية" للوباء بدلاً من مصدره، وقال الدكتور بيتر دازاك ، خبير أمراض الحيوان البريطاني ، لصحيفة صنداي تايمز: "لم تظهر في السوق ، بل ظهرت في مكان آخر".

وأشار إلى أنه كان ينتشر بالفعل في مكان ما حول المنجم في ريف ثم اندلع في ووهان ، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة.

"الافتراض العادل هو أنه تسرب إلى حيوانات في جنوب الصين ثم تم شحنه إلى ووهان عبر الحيوانات المصابة أو الحيوانات المرتبطة بالتجارة".

يبدو أن الفيروس الذى تم اكتشافه من 7 سنوات لديه رمز وراثي يطابقه بنسبة 96.2 في المائة، فالرجال الستة الذين أصيبوا بالفيروس في عام 2012 بعد تعيينهم في المنجم لإزالة براز الخفافيش - ليس من الواضح بالضبط كيف أصابهم.

لكنهم كانوا بحاجة إلى علاج مكثف في المستشفى، وجميعهم يعانون من حمى شديدة وأوجاع في الجسم وسعال ، وخمسة منهم يعانون من ضيق التنفس.