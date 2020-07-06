شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الطاعون الدبلى بعد ظهوره من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تعتقد أن الطاعون ، الذي كان يطلق عليه ذات يوم الموت الأسود ، قد انقرض ، واختفى قديما، ولكن المرض الذي اجتاح العالم منذ مئات السنين لا يزال موجود ويمثل خطرا على الصحة يأتى ذلك فى الوقت الذى أطلق فيه المسئولون الصينيون انذارا، بعد اكتشاف حالة يشتبه أنها طاعون دبلي في مدينة بايانور.

ونعرض فى التقرير التالى وفقا لتقرير الموقع الطبى " webmd" كل ما يخص الطاعون الدبلى ما هو الطاعون ما هو الطاعون يسبب الطاعون بكتيريا تسمى " يرسينيا بيستيس"، وينتشر عادة عن طريق البراغيث، و تلتقط هذه الحشرات الجراثيم عندما تعض الحيوانات المصابة مثل الفئران السناجب، ثم ينقلونه إلى الحيوان أو الشخص التالي الذي يعضونه، و يمكنكأيضًا إصابة الطاعون مباشرةً من الحيوانات المصابة أو الأشخاص المصابين.

وهناك نوعان رئيسيان من الطاعون: الدبلي والرئوي، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يعد الطاعون الدبلي الشكل الأكثر شيوعًا ويتميز بتورم مؤلم في العقد الليمفاوية .

وهو مرض نادر الآن - من 2010 إلى 2015 ، تم الإبلاغ عن 3248 حالة في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك 584 حالة وفاة. وهي الآن متوطنة في الغالب في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومدغشقر وبيرو. أعراض الطاعون الديلىبعد إصابة الناس بالطاعون ، تبدأ الأعراض بعد 1-6 أيام، وتبدأ فى الشعور بالغثيان والضعف، وقد تعاني من الحمى والرعشة والصداع. أعراض الطاعون الديلىبعد إصابة الناس بالطاعون ، تبدأ الأعراض بعد 1-6 أيام، وتبدأ فى الشعور بالغثيان والضعف، وقد تعاني من الحمى والرعشة والصداع.

والطاعون الدبلي، وهو أكثر الأنواع شيوعا، ويتسبب في تسمم الغدد الليمفاوية ، وهي غدد ليمفاوية متورمة جدًا ومؤلمة تحت الذراعين ، أو الرقبة ، أو في الفخذ، بدون علاج ، يمكن أن تنتشر البكتيريا إلى أجزاء أخرى من الجسم، وقد تسبب :

نزيف تحت الجلد أو من الفم أو الأنف .

سواد الجلد أسود خاصة على الأنف والأصابع وأصابع القدم.

ألم البطن والإسهال والقيء والصدمة.



من يصاب بالطاعونبالنسبة لمعظم الناس ، فإن فرص الطاعون منخفضة، ولكن من المرجح أن تحصل إذا زرت أو تعيش في منطقة مصابة بالطاعون فى الحالات التالية: من يصاب بالطاعونبالنسبة لمعظم الناس ، فإن فرص الطاعون منخفضة، ولكن من المرجح أن تحصل إذا زرت أو تعيش في منطقة مصابة بالطاعون فى الحالات التالية:

ـلمست حيوانًا حيًا أو ميتًا قد يكون مصابًا ، مثل الفئران أو الفأر أو السنجاب أو الأرانب.

ـ العمل مع الحيوانات بانتظام.

ـ قضاء الكثير من الوقت في الهواء الطلق في العمل أو المشي أو التخييم أو الصيد.

ـ قضاء بعض الوقت مع شخص مصاب بالطاعون.

علاج الطاعون الدبلى

إذا كنت في منطقة مصابة بالطاعون ولديك أعراض ، فاستشر الطبيب على الفور، حيث يمكن للساعات أن تحدث فرقا فى حياتك، يمكن لطبيبك إجراء اختبارات الدم أو اللعاب أو السوائل من الغدد الليمفاوية للتحقق من جراثيم الطاعون.

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إذا كنت بالقرب من شخص مصاب بالطاعون، فقد يبدأ طبيبك في العلاج حتى لو لم يكن لديك أعراض، و إذا كان يجب أن تكون بالقرب من الشخص ، فارتدى أقنعة جراحية يمكن التخلص منها حتى لا تتنفس في بكتيريا الطاعون.

إذا كنت مصابًا بالطاعون ، فسيتم إدخالك إلى المستشفى. ستحصل على مضادات حيوية مثل:

سيبروفلوكساسين (سيبرو)

الدوكسيسيكلين (فيبرامايسين)

جنتاميسين (جارامايسين)

ليفوفلوكساسين (ليفاكوين)

العلاج يعمل بشكل جيد مع المضادات الحيوية ، يتحسن معظم الناس في غضون أسبوع أو أسبوعين، ولكن بدون علاج ، يموت معظم المصابين بالطاعون.



الوقاية من الطاعون الوقاية من الطاعون

إذا كنت تسافر إلى إفريقيا أو آسيا أو أمريكا الجنوبية ، فتحقق من إشعارات المسافر حول تفشي الطاعون على موقع مراكز مكافحة الأمراض الأمريكيةCDC.

تجنب المناطق المصابة بالطاعون إن أمكنك ، وابتعد عن الحيوانات المريضة أو الميتة أثناء وجودك هناك.

إذا كنت تعيش في منطقة ظهرت فيها حالة الطاعون: