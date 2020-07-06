شكرا لقرائتكم خبر عن ديلي ستار: اشتباه في إصابة شخص بمدينة صينية بالطاعون ورفع حالة الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دق المسؤولون الصينيون ناقوس الخطر بعد اكتشاف حالة يشتبه أنها طاعون دبلي في إحدى مدنها، وفقا لتقارير في الصين ، حدد المسؤولون في مدينة بايانور حالة من الطاعون الدبلي وهو مرض جرثومي يمكن أن يقتل في أقل من 24 ساعة، وفقا للتقارير تم الإبلاغ عن الحالة منذ يومين في مستشفى في منطقة منغوليا الداخلية حسبما ذكر تقرير لصحيفة daily star.

الطاعون الدبلي هو مرض بكتيري ينتشر عن طريق البراغيث أو القوارض البرية ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وتضيف منظمة الصحة العالمية أنها يمكن أن تقتل شخصًا بالغًا في أقل من 24 ساعة، وقد أبلغت صحيفة الشعب اليومية على الإنترنت التي تديرها الدولة في الصين أن المدينة لديها "تحذير من المستوى الثالث من الوقاية من الطاعون والسيطرة عليه،

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وقالت الديلي ستار في تقريرها أن المسئولين الصحيين في المدينة شددوا بأنه يجب على الجمهور تحسين وعيهم وقدرتهم على الحماية الذاتية ، والإبلاغ عن الظروف الصحية غير الطبيعية على الفور، وأضاف المسؤولون أن فترة التحذير ستظل سارية حتى نهاية عام 2020، لقد أصدروا تنبيهًا من المستوى الثالث ، وهو ثاني أدنى مستوى في نظام من أربعة مستويات، أثناء التحذير ، يُمنع صيد الحيوانات التي يمكن أن تحمل الطاعون وتناولها.

كما طُلب من المواطنين الإبلاغ عن حالات الطاعون أو الحمى المشتبه فيها دون أسباب واضحة، تأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تحاول فيه الصين تجميع نفسها بعد أشهر فقط من تفشي جائحة الفيروس التاجي في البلاد أولاً .