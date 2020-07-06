شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يطالبون منظمة الصحة بالاعتراف بأن الفيروس التاجى ينتقل فى الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت النتائج الجديدة الباحثين إلى دعوة العلماء لمنظمة الصحة العالمية إلى مراجعة التوصيات التي يمكن أن تؤثر جذريًا على الكيفية التي يمضي بها الأشخاص أيامهم أثناء وجودهم في الأماكن المغلقة في أماكن ضيقة.حسب جريدة ديلي ميل

إذا كانت النتائج التي توصلوا إليها دقيقة، فقد يحتاج الناس إلى الاستمرار في ارتداء الأقنعة في الداخل، حتى عندما يكونون بعيدًا اجتماعيًا ، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز .

وهذا يعني أيضًا أن أنظمة التهوية في المدارس ودور العجزة والمساكن والشركات ستحتاج إلى إضافة فلاتر جديدة إلى وحدات تكييف الهواء، الاحتمال الآخر هو أن الضوء فوق البنفسجي سينتشر لقتل الجسيمات الدقيقة المصابة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن مرض الفيروس التاجي ينتشر في المقام الأول من شخص لآخر من خلال قطرات صغيرة من الأنف أو الفم ، والتي يتم طردها عندما يسعل أو يعطس أو يتكلم.

الفيروس التاجي ينتقل عن طريق الهواء ويمكن أن يصيب الناس عند استنشاقه ، سواء تم حمله بواسطة قطرات كبيرة تضخم في الهواء بعد العطس ، أو بواسطة قطرات الزفير الأصغر التي قد تنزلق بطول الغرفة.

ومع ذلك ، قالت وكالة الصحة إن الأدلة على أن الفيروس ينتقل عن طريق الجو غير مقنع ، وفقًا لـ NYT.، وقالت الدكتورة بينيديتا أليغرانزي ، المديرة التقنية لمنظمة الصحة العالمية للوقاية من العدوى ومكافحتها ، "خصوصًا في الشهرين الماضيين ، لقد ذكرنا عدة مرات أننا نعتبر الانتقال المحمول جوًا ممكنًا ولكن بالتأكيد لا تدعمه أدلة قوية أو حتى واضحة".

هناك جدل حول ما إذا كان ما يكفي من الجسيمات الفيروسية يمكن أن يعيش في الهواء لإصابة الأشخاص الذين يتنفسونهم في ساعات لاحقة، فى مارس ، زعم باحثون حكوميون أمريكيون أن الفيروس التاجي قادر على البقاء في الهواء لمدة ثلاث ساعات وعلى الأسطح البلاستيكية والفولاذية لمدة تصل إلى ثلاثة أيام.

واظهرت الاختبارات أن الفيروس يمكن أن يعيش على النحاس لمدة أربع ساعات ، والكرتون لمدة يوم كامل ، وما يصل إلى 72 ساعة على البلاستيك والفولاذ.

المخاوف من أن الفيروس المسمى SARS-CoV-2 ، يمكن أن يعيش على الأسطح موجودة منذ بدء تفشي المرض في ووهان ، الصين ، في ديسمبر الماضي.

لم تتم مراجعة النتائج من قبل علماء آخرين حتى الآن ونشرت على موقع حيث يمكن للباحثين مشاركة عملهم بسرعة قبل النشر.

تم إجراء الاختبارات في المعاهد الوطنية للصحة في Rocky Mountain Lab في هاميلتون ، مونتانا.

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شارك فيها خبراء من NIH ، جامعة برينستون وجامعة كاليفورنيا ، لوس أنجلوس ، بتمويل من حكومة الولايات المتحدة.

ورحب خبراء آخرون بنتائج الدراسة ، حيث قال أحدهم: "إنه عمل صلب يجيب على الأسئلة التي يطرحها الناس".

وأضافت جولي فيشر ، أستاذ علم الأحياء الدقيقة في جامعة جورج تاون ، أن الناس بحاجة إلى الاستمرار في غسل أيديهم لاحتواء الأزمة.

وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة نيلتجي فان دورمالين إن العلماء ما زالوا يبحثون عن أفضل طريقة لقتل الفيروس،لكنها أضافت أن تنظيف الأسطح بمحلول يحتوي على مبيض مخفف من المرجح أن يتخلص منه.

إن فهم الفيروس وكيفية تدميره - والقيام بذلك - أمران حاسمان لوقف الوباء والسيطرة على المرض،في أبريل ، وجد باحثون صينيون أن الفيروس التاجي يمكن أن يستمر في الهواء في الأماكن المزدحمة.

قام خبراء في مدينة ووهان ، المدينة الصينية التي بدأ فيها الوباء ، بتحليل عينات الهواء من أجزاء مختلفة من مستشفيين،وأظهرت النتائج أن الفيروس المسمى SARS-CoV-2 كان غير قابل للاكتشاف في كل مكان باستثناء منطقتين "عرضة للتزاحم".

وجد الباحثون أن الجسيمات الفيروسية تطفو في الهواء من مراحيض المستشفيات ، التي لديها القليل من التهوية، كما اكتشفوا تركيزات عالية بشكل خاص في الغرف حيث ارتدى الطاقم الطبي وأقلعوا معدات الحماية.

يشير هذا الأخير إلى أن الفيروس يمكن أن يلتصق بالملابس ويصبح محمولًا مرة أخرى عندما يتم إزالة الأقنعة والقفازات والأثواب، يقول الباحثون وراء الدراسة إن النتائج تسلط الضوء على أهمية التهوية ، والحد من الزحام ، والتطهير المناسب.

هناك جدل حول ما إذا كان ما يكفي من الجسيمات الفيروسية يمكن أن يعيش في الهواء لإصابة الأشخاص الذين يتنفسونهم في ساعات لاحقة.

تشير أحدث دراسة ، بقيادة باحثين في جامعة ووهان ، إلى أنه قد يكون من الممكن ، دون تهوية مناسبة.

يتبع مجموعة كبيرة من الدراسات التي أشارت إلى أن المرض شديد العدوى لا ينتشر فقط عبر قطرات في السعال أو العطس.