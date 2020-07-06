شكرا لقرائتكم خبر عن مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي ..35%من حالات فيروس كورونا بدون أعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ستيفن هان، عضو فريق عمل مكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض،حسبما ذكرت cnn "أنه لن يقول من هو على صواب ومن هو على خطأ"،فيما قاله الرئيس الأمريكي أن 99%من حالات كورونا غير ضارة مؤكدا أن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي"CDC" يقدر أن 35 % من الحالات لا تظهر عليها أعراض، ولكن حتى الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة، أو بدون أعراض يمكن أن ينشروا الفيروس إلى الآخرين.



شبكة CNN

وأشار ستيفن هان، إلى أنه في حين قالت منظمة الصحة العالمية، أن معدل الوفيات العالمي من المحتمل أن يكون أقل من 1 %، أكدت المنظمة أيضًا، أن حوالي 20 % من جميع الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا يعانون من المضاعفات التي تستدعى احتياجهم لأجهزة التنفس الصناعى أو الأكسجين أو الرعاية في المستشفى.

قال هان، "إنني أؤيد تماما مركز السيطرة على الأمراض والمعلومات التي ينشرونها فيما يتعلق بهذا الوباء، مضيفا بأن جائحة فيروس كورونا التاجي "وضع يتطور بسرعة"، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة "يجب أن تأخذ هذا على محمل الجد".

تشير أحدث إحصائيات جامعة جونز هوبكنز إلى وجود أكثر من 2.8 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا التاجي، في الولايات المتحدة، وتوفي ما لا يقل عن 129ألف شخص.