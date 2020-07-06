شكرا لقرائتكم خبر عن هل المشروبات الغازية والأطعمة الحارة تتسبب في الإصابة بـ«قرحة المعدة»؟.. طبيب يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح استشاري الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، حقيقة علاقة بعض الأطعمة والمشروبات وخاصة المنبهات التي أشيع أنها تسبب قرحة المعدة. وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر” أن المشروبات الغازية والقهوة والأطعمة الحارة لا تسبب قرحة المعدة. وكان “الذيابي” قد حذر في تغريدة سابقة من أن الأطعمة الحارة والشاي والقهوة تسبب ارتجاع المريء.

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