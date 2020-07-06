شكرا لقرائتكم الأمم المتحدة تشتري هذا الدواء لمرضى كورونا في الدول الفقيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنها تتفاوض لشراء عقار ديكساميثازون لمرضى كورونا في الدول الفقيرة.

وقالت عدد من المؤسسات غير الحكومة اليوم إن عملية شراء مبدئية لعقار "ديكساميثازون"، المنتمي لعائلة الستيرويدات والذي أثبت فاعلية في علاج مرضى يعانون من أعراض شديدة لمرض كوفيد-19 الذي تسببه الإصابة بفيروس كورونا، ستوفر العقار لما يصل إلى 4.5 مليون شخص في دول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وذكر بيان مشترك أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" تتفاوض على عملية شراء مسبق لهذا الدواء، بموجب اتفاق تقوده مؤسستا "يونيت ايد" و"ويلكوم" الخيريتان. وتأتي هذه العملية في إطار خطة منظمة الصحة العالمية لتسريع وتيرة وصول العلاجات للمرضى حول العالم.

وقال فيليب دينوتون القائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة "يونيت ايد": "نسعى بعملية الشراء المسبق هذه إلى ضمان عدالة حصول دول منخفضة ومتوسطة الدخل على علاج لكوفيد-19 من خلال عقار ديكساميثازون الذي يمكنه إنقاذ أرواح. ونسعى بهذه العملية المسبقة لتجنب النقص الناتج عن معدلات الطلب المرتفعة من مناطق أخرى من العالم".