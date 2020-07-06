شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح ذهبية لتناول «العسل» بطريقة صحيحة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أكدت خبيرة التغذية الروسية أولغا ديكر، أن الكثير من الأشخاص يستخدمون العسل بصورة خاطئة ما يفقده فاعليته الطبية وفوائده الكثيرة، موضحة أن الإفراط فيه يُعقد عملية تخفيض الوزن، ويزيد من نسبة الجلوكوز في الدم.
وأشارت “أولغا ديكر” إلى أن تسخين العسل إلى أعلى من 60 درجة مئوية، يفقده الإنزيمات والفيتامينات المفيدة، أي لا ينصح بإضافة العسل إلى الشاي الساخن”.
وبحسب ما ذكرته خبيرة التغذية الروسية، فإن مؤشر ارتفاع مستوى السكر في الدم للعسل يعادل 60 وحدة، ما يجبر البنكرياس على إفراز كمية كبيرة من هرمون الأنسولين، وهذا يمنع تخفيض الوزن بفعالية.
بينما نصحت “أولغا ديكر” أولياء الأمور بعدم إعطاء العسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة، لأنه قد يحتوي على أبواغ الجراثيم المحفزة للتسمم الغذائي، لأن آليات الدفاع المعوي لم تتشكل عندهم في هذا العمر.
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